Жителей Гродненской области приглашают высадить деревья в своих населенных пунктах

14 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жителей Гродненской области приглашают поучаствовать в акции по озеленению городов и деревень области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Гродненская область присоединилась к кампании "Обустроим малую родину". В рамках акции, например, уже была высажена кленовая аллея из 100 деревьев в новом спальном районе Ольшанка в Гродно.

Участие в посадке деревьев приняли сотрудники комитета, а также представители местных органов власти, коммунальных предприятий, общественных объединений. Аналогичные мероприятия по озеленению территорий населенных пунктов прошли во всех райцентрах. Всего в области было высажено более 500 деревьев и 700 кустарников. Например, свыше 120 деревьев высадили в Ошмянах. В Островце новые деревья и кустарники появились в районе гимназии №1, а также на пр.Энергетиков и ул.Володарского.

"Акция будет продолжена до 2 ноября. Присоединиться к ней может любой желающий. Для этого нужно оставить заявку в облкомитете или соответствующей городской и районной инспекции", - рассказали в Гродненском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды. Посадочным материалом участников акции обеспечат.

Кампания Минприроды "Обустроим малую родину" проходит уже второй год, она включена в Республиканскую программу мероприятий по проведению в Беларуси 2018-2020 годов под знаком Года малой родины. Ее цель - вклад каждого в благоустройство района, жилого двора, ближайшего парка или сквера.-0-