Жителей столичного региона приглашают открыть велосипедный сезон на карнавале в Заславле

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной спортивный праздник "Велокарнавал Viva ровар", посвященный открытию массового велосипедного сезона 2019 года, состоится 12 мая в Заславле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Миноблисполкоме.

В заезде могут принять участие все желающие, необходимо лишь прибыть к месту старта с велосипедом и карнавальной одеждой.

Регистрация участников начнется в 10.00. В 11.00 запланировано торжественное открытие заезда, через 15 минут - старт с пл. Ленина.

Велосипедисты преодолеют маршрут в 10 км. Все участники получат памятные свидетельства, первые 15 финишировавших - призы.

Организаторами выступают главное управление спорта и туризма Миноблисполкома, Минский райисполком и Заславский горисполком.-0-