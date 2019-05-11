Жителей столичного региона приглашают открыть велосипедный сезон на карнавале в Заславле

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной спортивный праздник "Велокарнавал Viva ровар", посвященный открытию массового велосипедного сезона 2019 года, состоится 12 мая в Заславле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Миноблисполкоме.
В заезде могут принять участие все желающие, необходимо лишь прибыть к месту старта с велосипедом и карнавальной одеждой.
Регистрация участников начнется в 10.00. В 11.00 запланировано торжественное открытие заезда, через 15 минут - старт с пл. Ленина.
Велосипедисты преодолеют маршрут в 10 км. Все участники получат памятные свидетельства, первые 15 финишировавших - призы.
Организаторами выступают главное управление спорта и туризма Миноблисполкома, Минский райисполком и Заславский горисполком.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3576 BYN
|2.352 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0969 BYN
|2.094 BYN
|2.1 BYN
|RUB
|3.2248 BYN
|3.202 BYN
|3.223 BYN