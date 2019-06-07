Жители Белыничей смогут поучаствовать в акции по оценке факторов риска неинфекционных заболеваний

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белыничах 11 июня планируется провести акцию по оценке факторов риска неинфекционных заболеваний, жителей также проинформируют о профилактике, сообщила корреспонденту БЕЛТА профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета, председатель Белорусского общественного медицинского объединения "Эндокринология и метаболизм" Алла Шепелькевич.

Акция станет очередным этапом республиканского медико-социального проекта "Все в ваших руках", цель которого в информировании населения о факторах риска неинфекционных заболеваний, которые были установлены в ходе национального исследования STEPS в Беларуси. Акцию проведут в поликлинике Белыничской центральной районной больницы.

Все участники смогут пройти оценку факторов риска неинфекционных заболеваний. После скрининга и анкетирования планируется образовательный семинар, перед участниками выступят Алла Шепелькевич, председатель правления Белорусской лиги по борьбе с высоким артериальным давлением, заведующая кардиологическим отделением №2 РНПЦ "Кардиология", кандидат медицинских наук Ирина Лазарева.

Специалисты проанализируют полученные результаты, расскажут о значимости учета факторов риска неинфекционных заболеваний и способах их профилактики. Проконсультируют пациентов с выявленными кардиоваскулярными и эндокринными заболеваниями.

В Белыничах очень активна "Школа диабета". Обучение в таких школах является важной составляющей современного лечения пациентов с сахарным диабетом. Школа на базе поликлиники Белыничской центральной районной больницы функционирует с 1998 года. Благодаря спонсорской помощи СПК "Родина" недавно ее обновили. Здесь есть необходимое оснащение: ростомер, весы, доска, глюкометры, инсулиновые шприцы, шприц-ручки, проектор и экран для презентаций, буклеты, дневники самоконтроля. Занятия проходят один раз в неделю, по средам. Цикл состоит из 4 занятий, посвященных этиологии, патогенезу, методам лечения сахарного диабета, принципам питания, осложнениям и их профилактике. Пациенты учатся самоконтролю, выполнению элементарных медицинских манипуляций, гигиеническим навыкам, правилам поведения в неотложных ситуациях.

В Белыничском районе состоит на диспансерном учете 776 человек с сахарным диабетом, из них 33 с сахарным диабетом 1-го типа. С начала года прошли обучение в школе 43 человека. Это пациенты как с впервые выявленным сахарным диабетом, так и живущие с этим диагнозом уже давно.-0-