15 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Жители Бобруйска уплатят Br871,8 тыс. авансового платежа по транспортному налогу в 2021 году. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"Общая сумма авансового платежа по транспортному налогу, которую предстоит уплатить в бюджет жителям Бобруйска, составляет Br871,8 тыс., - уточнили в пресс-центре. - Срок уплаты - не позднее 15 декабря 2021 года".

В этом году уплатить авансовый платеж по транспортному налогу должны только те физические лица, которые не имели на 1 января 2021 года действующего разрешения на допуск зарегистрированного за ними транспортного средства к участию в дорожном движении, полученного с оплатой госпошлины за его выдачу.

Размер платежа составляет 1 базовую величину (Br29), а в отношении прицепа, прицепа-дачи (каравана) и мотоцикла - Br20 за каждый объект налогообложения.

"Сумма и объект налогообложения будут указаны в извещении, которое плательщик получит не позднее 1 ноября, - отметили в инспекции. - Извещение на уплату авансового платежа можно увидеть на странице электронного сервиса в личном кабинете плательщика либо получить по почте".

Доплату транспортного налога за 2021 год этим гражданам потребуется произвести не позднее 15 ноября 2022 года на основании извещения налогового органа, вручаемого не позднее 1 сентября следующего года.-0-