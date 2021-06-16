Жители Борисова из-за аварии остались без холодной воды

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове в связи с аварийной ситуацией на водопроводных сетях временно прекращена подача холодной воды, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГП "Борисовводоканал".

"Авария случилась сегодня в 9.05. Произошел прорыв водопровода. В связи с аварией временно прекращена подача холодной воды в жилые дома города, в части домовладений ухудшилось ее качество. Специалисты занимаются устранением проблемы. Планируется, что ремонтные работы будут выполнены до 13.00", - рассказали на предприятии.

Как отметили в организации, если в короткие сроки не получится добиться улучшения качества подаваемой воды, будет дополнительно организован ее подвоз в автоцистернах.-0-