Жители Бреста массово скупают билеты в космос

Семейный космический парк "Космодрайв" является отличной альтернативой новогодним елкам и утренникам. Здесь можно не только повеселиться и отдохнуть всей семьей, но и увлечь детей всех возрастов темой космоса.

Превратить науку в волшебство, рассказать о гравитации и электричестве по-настоящему интересно - какое учебное или развлекательное заведение может предложить такую программу? Всего несколько дней осталось для посещения парка "Космодрайв", а с ним чудеса и загадки необъятной Вселенной, которые понятны и интересны даже детям от 2 лет.

Космический парк развлечений прошел путь от идеи до масштабной интерактивной площадки для всей семьи менее, чем за год. За это время он проехал около десятка городов и собрал более 300 000 положительных отзывов.

"Космодрайв" не имеет ничего общего с музеем или выставкой, где ничего нельзя трогать, а говорить приходится тихо и скромно. Здесь много пространства для детской беготни и неуемного любопытства. Еще бы! Чего только стоит шоу с танцующими молниями или эксперимент с удивительным генератором Ван де Граафа. Такую физику полюбят даже заядлые двоечники.

Парк предлагает 47 приключений на любой возраст и вкус: здесь и познавательные прогулки в виртуальной реальности по МКС, опыты с электричеством, прогулки с повышенной гравитацией по Юпитеру, встреча с пришельцами, квесты по спасению Марса и многое другое.

С пустыми руками никто не уйдет: измеряйте свой вес, рост и биопараметры, проверяйте себя на выносливость и получайте сертификат на полет в космос! Детям, обожающим творчество, наверняка понравится зона мастер-классов, где можно нарисовать объемную игрушку 3d-ручкой, создать собственную сверкающую вселенную в пробирке или шлем космонавта. Все мастер-классы оплачиваются отдельно.

Посещение космического парка - отличный повод провести время со своей семьей не только весело, но и с пользой. Все экспонаты интерактивны, ребенок может играть с ними и учиться чему-то новому.

"Космодрайв" в Бресте до 9 декабря. Торопитесь.

Проект реализуется при поддержке телеканала "Наука".

Подробнее:

Сайт https://kosmodrive.by/brest/

VK https://vk.com/kosmodrive_brest

Телефон +375 (33) 392-20-46

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