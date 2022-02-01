Жители Брестской области стали реже обращаться в КГК и Администрацию Президента

1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жители Брестской области стали реже обращаться в Администрацию Президента и Комитет государственного контроля. Об этом сообщила сегодня на заседании облисполкома начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Ольга Воробей, передает корреспондент БЕЛТА.

Количество обращений из Брестской области в Администрацию Президента за прошлый год уменьшилось на 13% по сравнению с 2020-м. Еще значительнее - на 31,8% - снизилось число обращений жителей региона в Комитет госконтроля. "Это самое большое снижение среди областей республики", - отметила Ольга Воробей.

В областной, городские и районные исполнительные комитеты в прошлом году поступило более 20,3 тыс. обращений, в том числе в Брестский облисполком - 4,6 тыс.

Превалируют в обращениях граждан вопросы жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства (35%), здравоохранения и строительства (по 7,9%).

В то же время принявший участие в заседании председатель КГК Василий Герасимов обратил внимание на тот факт, что количество повторных обращений в органы власти от жителей региона выросло в три раза.

За неудовлетворительную работу с обращениями граждан в прошлом году около 100 должностных лиц районных и сельских исполкомов привлекли к дисциплинарной ответственности.

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