Жители Чашникского района сплетут из соломки чашу Единства

30 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Чашникском районе к 20 декабря завершится проект, приуроченный к Году народного единства, результатом которого станет большая соломенная чаша, сплетенная жителями региона. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор филиала №2 "Чашникский дом ремесел" Галина Шинкевич.

Идея проекта родилась из названия районного центра. По одной из версий, город находится в низине - в своеобразной природной чаше. Среди традиционных народных ремесел в этих краях издавна славится соломоплетение. И для изделия, в создании которого может поучаствовать не одна сотня человек, этот вид прикладного творчества подошел как нельзя лучше. "Чашу плетут представители организаций, предприятий, жители района разных поколений - от детей до пенсионеров. Она выполняется в технике спирального плетения: соломенные стебли прошиваются жгутом с помощью специальной толстой иголки. Такое изделие будет прочным и долговечным. После ее декорируют белорусской символикой и орнаментом. Также участников проекта мы попросили написать пожелания, которые после перенесем на глиняные таблички и сложим в получившуюся чашу Единства. Имена всех, кто приложил руку к ее плетению, запишем на память на свитке, выполненном в старинном стиле", - рассказала Галина Шинкевич.

Сейчас чаша находится в Новолукомле, и уже более 100 человек смогли попробовать себя в роли мастеров соломоплетения. В начале декабря символ народного единства переедет в райцентр, где любой желающий сможет внести свой вклад в ее плетение. По задумке авторов проекта высота готовой чаши будет достигать 60 см и немногим больше - в диаметре. Галина Шинкевич отметила, что жители района с удовольствием включаются в работу, с интересом слушают о традиционных народных ремеслах и знакомятся с видами прикладного искусства, которые возрождают работники учреждений культуры района.-0-