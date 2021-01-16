Жители деревни в Гомельском районе просили убрать площадку по переработке промотходов - помог КГК

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При содействии Комитета государственного контроля Гомельской области решена проблема жителей деревни Лопатино - прекращено использование производственной площадки по переработке промышленных отходов рядом с населенным пунктом. Такая информация размещена в Telegram-канале КГК, сообщает БЕЛТА.

Жители деревни Лопатино (Гомельский район) жаловались на ухудшение условий проживания из-за деятельности ООО "Утилизатор". В 2020 году Комитет госконтроля инициировал проверку деятельности общества. По итогам контрольных мероприятий установлены нарушения природоохранного, санитарного, земельного и налогового законодательства.

"Частное предприятие организовало в 70 м от жилых домов складирование и переработку более 60 тыс. т строительных отходов: железобетона, асфальта, шифера, минеральной ваты и т.д. Работа здесь велась в будни и выходные, в том числе в ночное время. Местные жители страдали из-за шума, бетонной пыли и т.д.", - уточнили в КГК.

К слову, часть скопившихся на площадке отходов вывезли уже в ходе проверки. В целом по ее результатам, за допущенные нарушения ООО "Утилизатор" и должностные лица предприятия привлечены к административной ответственности - сумма штрафов превысила Br130 тыс. Предъявлены иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, на общую сумму более Br50 тыс.

Гомельским облисполкомом 22 октября 2020 года было принято решение о наведении порядка в сфере переработки строительных отходов в регионе. Предусматривалось и освобождение площадки в деревне Лопатино, использовавшейся ООО "Утилизатор" с нарушением законодательства, до 31 декабря 2020 года. Однако госконтролеры пришли к выводу, что выполнение данного пункта находится под угрозой срыва. По инициативе областного комитета госконтроля Гомельский облисполком и другие заинтересованные активизировали поиск площадок, соответствующих требованиям законодательства, для складирования продукции переработки отходов, а также приняли решения по увеличению количества автотранспорта для ее перевозки.

В итоге 31 декабря 2020 года территорию полностью очистили от отходов.-0-