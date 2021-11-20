Жители деревни Жары превратили заброшенное здание в Дом культуры с ФАПом и кафе, которого здесь никогда не было

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 20 ноября 2021
Минск +4°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
19:40 Петришенко: происходящее на границе выходит за рамки человеческого понимания Общество
19:23 Международный кинофестиваль "Лістапад" открылся сегодня в Минске Культура
19:18 Эйсмонт о риторике властей Польши по Беларуси: повода развязать здесь третью мировую им никто не даст Общество
19:12 Президент НОК Беларуси поздравил батутистов с победой в синхронных прыжках на ЧМ в Баку Спорт
19:09 Белорусские батутисты выиграли золото ЧМ в синхронных прыжках у мужчин Спорт
18:58 Эйсмонт о словах Лукашенко: будем разговаривать с любой оппозицией, с предателями - нет Президент
18:51 "В какой-то момент Стивена назвал Мэтью". Эйсмонт рассказала интересные детали интервью Лукашенко Би-би-си Президент
18:44 Петришенко: киноискусство должно нести людям правду Культура
18:36 В Вене в протестах против обязательной вакцинации участвовали десятки тысяч человек В мире
18:35 Эйсмонт: Меркель - одна из немногих в ЕС, кто реально стремится что-то сделать для разрешения кризиса с беженцами Общество
18:29 Эйсмонт: Лукашенко постоянно докладывают о ситуации на границе, он все держит под контролем Президент
18:21 21 ноября день Архангела Михаила: кого защищает Божий посланник и как ему молиться? Общество
18:19 ФОТОФАКТ: Международный кинофестиваль "Лістапад" открывается в Минске - красная ковровая дорожка Культура
17:59 Военный эксперт: поведение польских силовиков на границе абсолютно антигуманно Общество
17:57 Россиянин Даниил Медведев второй раз подряд вышел в финал итогового турнира АТР Спорт
17:54 Жители деревни Жары превратили заброшенное здание в Дом культуры с ФАПом и кафе, которого здесь никогда не было Регионы
17:51 ГАИ: использование фликеров в темное время суток на 85% снижает риск наезда на пешеходов Общество
17:45 Сенатор о помощи беженцам на границе: человечность, сострадание и великодушие - это по-белорусски Общество
17:41 В Роттердаме задержаны 50 участников акции против ковидных ограничений В мире
17:36 Ансамбль "Бяседа" отметит 30-летие на сцене Дворца культуры МТЗ Афиша
17:30 Российский эксперт: Польша и Литва используют Беларусь для самоутверждения на внешней арене Политика
17:24 Гандболисты СКА проиграли "Гомелю", "Мешков Брест" разгромил "Машеку" в чемпионате Беларуси Спорт
17:12 Синявский: наша основная задача - обеспечить безопасность пребывания беженцев в ТЛЦ Общество
17:05 В Беларуси за сутки при пожарах погибли 4 человека Происшествия
16:56 СК установил 109 потерпевших беженцев от действий польской стороны на границе Общество
16:47 Дзермант: действует международная сеть для миграции на Запад, Беларусь не имеет к ней отношения Общество
16:36 Под Островцом легковушка столкнулась с лосем и вылетела в кювет, водитель погиб Происшествия
16:30 В Брестской области с начала года в ДТП из-за непристегнутых ремней безопасности погибли 14 человек Происшествия
16:17 Лучшие студотряды Минской области наградят в Мачулищах 24 ноября Регионы
16:06 БАТЭ и минское "Динамо" победили, футболисты "Гомеля" и "Руха" лишились шансов на медали Спорт
Все новости
Все новости
Регионы
20 ноября 2021, 17:54

Жители деревни Жары превратили заброшенное здание в Дом культуры с ФАПом и кафе, которого здесь никогда не было

Раньше деревня Жары Вилейского района была центром сельсовета со школой, клубом, почтой, магазинами. Но местный исполком упразднили, и со временем здесь остался только один сельмаг. Теперь в деревне живет около 80 человек, преимущественно пенсионеры. Но они не собираются ставить крест на своих Жарах и в этом году превратили пустующее здание в место, которое заменяет им и Дом культуры, и ФАП, и даже кафе, которого здесь никогда не было.

Точкой сбора местных жителей раньше был Дом культуры. Приходили сюда не только на концерты и дискотеку, а и на прием к врачу, приезжавшему из Людвиновской амбулатории, организовывали там собрания. Однако примерно 12 лет назад клуба не стало.

- Заведующего уволили, здание вскоре разобрали на дрова. Почему так произошло - никто не знает. Клуб был очень хороший, много людей приходило, - вводит в курс дела местный старожил Евгений Полудворянин.

Так сельчане лишились своего единственного места досуга. Встречи с тех пор проходили на улице, возле магазина. Медицинскую помощь стали оказывать на дому в персональном порядке, а про концерты и вовсе пришлось забыть. Казалось, деревня постепенно умирает. Но местные жители не собирались сдаваться и на одной из встреч с председателем Вилейского райисполкома попросили выделить им помещение, где могли бы собираться.

- Нам предложили занять пустующее здание бывшего сельсовета, принадлежащее местному хозяйству. Когда здание опустело, в нем "поработали" мародеры: практически разобрали печку, растаскали шифер с крыши. Учитывая, что предстоял большой ремонт, я опросила людей, хотят ли они заняться восстановлением. Все согласились: сложности никого не испугали, - рассказывает староста деревни Инна Лисица.

Именно она и стала тем, кто организовавал жителей Жаров на работу. Первым делом привели в порядок прилегающую территорию: скосили бурьян, убрали кустарники, которыми здесь все заросло. Затем перешли к самому зданию. Руководить работами доверили здешнему умельцу Валерию Качану:

- Решили восстанавливать только половину здания - все не осилили бы финансово. Для начала вынесли мусор, которого здесь было навалом. После этого сразу занялись крышей, так как вода текла практически отовсюду, естественно, здание постепенно разрушалось. Потом вставили окна, очистили и покрасили полы и стены, поменяли плинтуса. Полностью заменили всю проводку: колхоз помог с электриком. Восстановили лестницу у входа, от старой даже ступенек не осталось, и печку - потихоньку, по кирпичику.

На всю работу ушло около четырех месяцев. При этом в восстановлении постройки участвовали практически все жители Жаров: одни помогали с ремонтом, другие финансово.

- Когда ходила по деревне и собирала деньги, никто не отказывал. Даже дачники, которые бывают тут только летом, и те изъявили желание помочь рублем. Это стало для меня очень приятным удивлением, - рассказывает Инна Лисица.

Удалось собрать около тысячи рублей. Эти деньги пошли на покупку краски, электрики и стройматериалов. А вот интерьеры собирали, как говорится, с миру по нитке.

- Сельсовет отдал нам свои старые, но в хорошем состоянии кресла из зала заседаний. Райисполком подарил микроволновку. Местная молодежь скинулась на музыкальный центр. А все остальное приносили жители деревни: столовые приборы, столы, лавочки. Вместе сбросились на чайник. Со временем кое-как обставились, - говорит староста.

После того, как все работы были позади, сельчане решили придумать название своему новому месту. Евгений Полудворянин предложил "Хуторок":

- Потому что уютное место, вдали от всего и никому не мешает. Я даже хотел сделать из пенопласта большую вывеску на все здание, но не было ни материалов, ни времени, потому нашел фанеру, подписал ее и повесил у входа.

Сейчас "Хуторок" - центр притяжения всех жителей Жаров. Сюда регулярно наведываются с выездными концертами из людвиновского Дома культуры, проводятся встречи с местной властью, не так давно приезжали врачи, чтобы провести вакцинацию. А еще здесь постоянно проходят праздники.

- Летом отмечали Купалье. Гуляли до четырех утра: танцы, музыка, песни. Приходили даже минчане, которые гостили на дачах. Для них это такая ностальгия была. Молодежь тут постоянно отмечает дни рождения. Да и мы можем собраться, чаю попить с баранками, - уверяет Валерий Качан.

Собираются сельчане здесь встретить и Новый год. Инна Лисица говорит, что уже все договорились прийти сюда после 12 часов ночи, чтобы вместе отметить любимый праздник:

- А чтобы атмосфера была максимально новогодняя, хотим поставить большую елку и украсить ее игрушками и гирляндами, повесим огоньки. Уже собрали на это деньги. Можно с уверенностью сказать, что после появления "Хуторка" деревня обрела второе дыхание. Здесь люди очень активные и готовы вкладывать и свою энергию, и даже деньги, чтобы жизнь продолжала кипеть. Возможно, в будущем мы сможем привести в порядок и вторую часть здания. Наша мечта - сделать там большой танцевальный зал.

Вадим БАННЫЙ,

фото Егор ПАВЛЮЩИК,

газета "7 Дней".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Вилейка
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Лучшие студотряды Минской области наградят в Мачулищах 24 ноября
ФОТОФАКТ: Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости
Солдаты-срочники с декабря смогут бесплатно посещать спортобъекты Минской области
ФОТОФАКТ: Новобранцы 103-й воздушно-десантной бригады приняли присягу
Фото из архива Мобильные датчики контроля скорости установят в Минске на 14 участках
Фото Минздрава Минздрав: некоторые отделения 6-й больницы Минска перейдут на привычный режим
Главное
"Британский штамм CNN". Лукашенко в интервью Би-би-си опроверг расхожие фейки
Эйсмонт: Лукашенко постоянно докладывают о ситуации на границе, он все держит под контролем
Караник: абсолютное большинство беженцев надеется на открытие гуманитарного коридора
Синявский: наша основная задача - обеспечить безопасность пребывания беженцев в ТЛЦ
Топ-новости
Лукашенко в интервью Би-би-си: "Зачем вы пришли в наш дом и пытались его разрушить?"
Эйсмонт: Меркель - одна из немногих в ЕС, кто реально стремится что-то сделать для разрешения кризиса с беженцами
"В какой-то момент Стивена назвал Мэтью". Эйсмонт рассказала интересные детали интервью Лукашенко Би-би-си
Белорусские батутисты выиграли золото ЧМ в синхронных прыжках у мужчин
Временный пункт размещения беженцев в ТЛЦ посетили представители ООН в Беларуси
Петришенко: киноискусство должно нести людям правду
Премьер-министры стран ЕАЭС одобрили дорожную карту по развитию электронной торговли
Военный эксперт: поведение польских силовиков на границе абсолютно антигуманно
Караев: лично предупреждал перед началом торговли в ТЛЦ, чтобы на беженцах не смели наживаться
В Беларуси начала работать миссия ВОЗ
Сенатор о помощи беженцам на границе: человечность, сострадание и великодушие - это по-белорусски
Беженец из Ирака: когда поляки стали поливать нас из водометов и применять газ, думал, что все умрем
Дзермант: действует международная сеть для миграции на Запад, Беларусь не имеет к ней отношения
ГПК: продолжаются попытки насильственного вытеснения групп беженцев с территорий стран ЕС
Министр обороны рассказал, появятся ли в Беларуси "Искандеры" и российские военные базы
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.