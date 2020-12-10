Жители Гомельской области озвучили в общественной приемной инициативы для здравоохранения

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Общественные приемные позволяют организовать конструктивный диалог по различным темам. Такое мнение высказал сегодня журналистам начальник главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Николай Куденьчук во время работы в общественной приемной при облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Гомельчанка по телефону интересовалась, когда начнется вакцинация от коронавирусной инфекции, где можно будет сделать прививку и какая будет ее стоимость. Как было отмечено, сроки начала вакцинации пока не определены. Однако планируется, что в первую очередь и бесплатно прививку получат медики, работники дошкольных и школьных учреждений, пенсионеры. "Когда начнется кампания, прививку можно будет сделать в поликлиниках по месту жительства", - уточнил Николай Куденьчук.

Начальник главного управления проинформировал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе контролируемая. "В больницах есть резерв мест - порядка 700 по области. Создан запас средств индивидуальной защиты - до четырех месяцев. Он постоянно обновляется. На протяжении последней недели мы видим, что по количеству случаев стационарных пневмоний идем на снижение", - сказал он.

В общественной приемной прозвучало предложение увеличить отпуск медработникам. "Врачи и до COVID-19 трудились в интенсивном режиме, а теперь многие из них буквально живут на работе. Может, стоит рассмотреть, чтобы отпуск у медработников был минимум 40 дней? Возможно, это был бы хороший способ их поощрить", - сказала женщина. Николай Куденьчук поблагодарил гомельчанку за поддержку медработников. "Сегодня есть законодательство. Вопрос об отпусках не стоит. В качестве поощрения определены надбавки тем, кто работает с пациентами с коронавирусной инфекцией", - отметил он.

Пенсионерка из Гомеля предложила ввести в систему здравоохранения институт семейного врача. "Семья будет платить годовой взнос. Врач будет курировать и взрослых, и детей этой семьи из года в год, в динамике. Это позволило бы в том числе обнаруживать какие-то заболевания на ранних стадиях", - убеждена гомельчанка. Начальник главного управления напомнил, что в Беларуси существуют социальные стандарты. "Минздравом поставлена задача к концу этого года повсеместно ввести врачей общей практики. Врач общей практики - это первый этап к той теме, которую вы обозначили. В перспективе врачи будут вести семьи", - ответил Николай Куденьчук. Он обратил внимание на то, что во всех странах, кроме семейных врачей, врачей общей практики, существуют и узкие специалисты. "И от этого общество не уйдет, потому что узкий специалист более подготовлен по определенному направлению", - добавил начальник главного управления.

Звучали в общественной приемной сегодня и вопросы дорожной сети, получения льгот, работы больниц сестринского ухода и другие.

"Общественные приемные позволяют организовать конструктивный диалог по различным темам. И такой диалог должен быть. Все предложения, которые поступают, анализируются. По ним принимают определенные решения", - отметил Николай Куденьчук.

Как сообщалось, общественная приемная при Гомельском облисполкоме начала работу 12 ноября. "2021 год будет ознаменован важнейшим событием в жизни нашей страны: представители всех регионов Беларуси - люди разных социальных групп, профессий и возрастов - обсудят актуальные вопросы жизни государства и общества, подведут итоги прошедшей пятилетки, выработают направления стратегии дальнейшего развития республики на Всебелорусском народном собрании. Жители Гомельской области могут принять участие в общественном обсуждении, подготовке предложений по совершенствованию национального законодательства", - отметили в облисполкоме. Предложения можно оставить в общественной приемной во вторник и четверг с 16.00 до 18.00 по адресу: Гомель, пр.Ленина, 2, каб.106. Мнения, инициативы в указанное время принимаются как лично, так и по телефону 8 (0232) 33-12-37.

С графиком работы общественной приемной можно ознакомиться на официальном сайте облисполкома в разделе "Общественная приемная".-0-