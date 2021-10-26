Жители Гомельской области получат консультации по профилактике и лечению псориаза 29 октября

26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прямую телефонную линию с врачом-дерматовенерологом проведут 29 октября, во Всемирный день борьбы с псориазом, на базе Гомельского областного клинического кожно-венерологического диспансера, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Специалист даст консультации по вопросам профилактики и лечения псориаза. Вопросы можно задавать с 10.00 до 12.00 по телефону: 8(0232) 35-04-28.

"В медицине есть группа дерматологических болезней, которые нельзя полностью вылечить. Можно контролировать их развитие, добиться ремиссии, но с хронической стадией придется смириться. Псориаз относится к этой группе кожных заболеваний", - отметила заведующий отделением информационного обеспечения отдела общественного здоровья областного ЦГЭ и ОЗ Светлана Загорцева. По ее словам, во всем мире около 4% людей сталкиваются с этим заболеванием. "Для него нет возрастного ограничения, но чаще всего встречается в период с 16 до 22 лет и около 60 лет", - уточнила заведующий отделением.

По информации областного клинического кожно-венерологического диспансера, в Гомельском регионе число больных общими формами псориаза составляет 2930.

"Псориаз имеет семейный характер и генетическую природу. Причем по наследству передается не сама болезнь, а предрасположенность к ней. Если оба родителя имеют в анамнезе диагноз псориаз, вероятность развития его у ребенка составляет около 50%, у одного из родителей - до 20%. Заразен ли псориаз? Нет, болезнь не передается при контакте", - разъяснили специалисты. Кроме генетической предрасположенности причины возникновения и развития псориаза в организме имеют неврогенную и инфекционную природу.

Профилактика псориаза заключается в соблюдении здорового образа жизни и исключении негативно влияющих факторов. "При появлении первых симптомов и признаков псориаза - кожные высыпания, мелкие, возвышающиеся над поверхностью розоватые образования (папулы), припорошенные сверху белесоватым шелушением, сопровождающиеся стрессами, чувством усталости, апатии, нарушения настроения, - необходимо обратится к врачу. Несвоевременное начало лечения осложняет состояние больного и приводит к инвалидности", - заключили в центре-0-