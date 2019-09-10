Жители Гомельской области все чаще доверяют свои проблемы психологам

10 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Среди жителей Гомельской области растет популярность психологической поддержки. Об этом сообщила журналистам психолог психологического отделения Гомельской областной клинической психиатрической больницы Ирина Лисогурская, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Ирины Лисогурской, телефон экстренной психологической помощи работает на базе учреждения 15 лет. Белорусы все чаще пользуются этой возможностью и получают доступную помощь. За 12-часовую смену на линию обращаются в среднем 12-14 человек. В 2018 году жители региона озвучили свои проблемы по телефону доверия свыше 6,7 тыс. раз - это более чем на тысячу превысило число обращений в 2017 году. К людям приходит осознание, что консультация психолога - реальная поддержка здесь и сейчас. В европейских странах обращение к психологам-практикам сродни посещению стоматолога.

Самые частые вопросы, с которыми обращаются к психологам, - депрессии, тревоги, состояния панической атаки. "Людям нужно разобраться в себе и понять, как выйти из этого состояния", - рассказала Ирина Лисогурская. Нередки звонки на телефон доверия от людей, которые не знают, куда им обратиться в данный момент.

Положительная тенденция последних лет - сообщения родителей, которые обозначают какую-либо детскую проблему и уточняют, нужно ли с этим обращаться к психологу, психиатру, психотерапевту. Еще лет 10 назад на телефон доверия с подростковыми темами практически не обращались. Важно, что родители видят и слышат своих детей, ищут способы им помочь. Участились случаи обращений по социальным вопросам.

"Редко, но звонят люди, которые хотят уйти из жизни. Зачастую в беседе удается их переубедить. Максимально стараемся оказать помощь по телефону. Но если же человек намерен продолжить свои действия, мы вынуждены сообщить об этом в милицию, потому что жизнь человека - главная ценность в нашем государстве. И мы приложим максимум усилий, чтобы спасти каждого", - подчеркнула специалист.

По словам Ирины Лисогурской, в любой ситуации важно помочь человеку осознать, что жизнь продолжается. Нужно сориентировать его и помочь определиться с дорогой, по которой он дальше пойдет. Психотерапевтическая помощь по телефону доверия анонимна. Обратиться можно в любое время суток по номерам 170 и 31-51-61. "Каждому человеку гарантированно ответят и в меру возможностей помогут", - отметила она.

Работают также телефоны доверия для подростков и молодых людей: центра здоровья молодежи "Юность" в филиале №3 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники - 8 (0232) 40-18-98, Центра, дружественного подросткам "Подросток" в Гомельской центральной городской детской клинической поликлинике - 31-08-86, 31-08-87, +375 (44) 767-78-27.

Возможность задать вопрос, не называя имени, значительно расширила круг желающих воспользоваться поддержкой специалистов и расставить точки над "i" в сложной жизненной ситуации. "На условиях анонимности люди обращаются больше", - подтвердил заведующий центром пограничных состояний Гомельской областной клинической психиатрической больницы Владислав Селицкий. В Гомеле и области существует широкая сеть кабинетов психотерапевтической помощи, где также готовы принять и выслушать. При необходимости специалисты могут назначить медикаментозное лечение, а в более сложном случае направят в дневной стационар или отделение пограничных состояний больницы. При желании на базе больницы можно получить и консультацию профессорско-преподавательского состава кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии Гомельского государственного медуниверситета.-0-