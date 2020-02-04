Жители Миорского района могут получить гранты на свои проекты

4 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Миорском районе стартует конкурс местных инициатив: жители могут получить гранты на общую сумму 200 тыс. евро для реализации своих проектов. Об этом сообщили БЕЛТА в офисе проекта "Вместе для сообщества и природы: упрочение процесса развития в Миорском районе через партнерство местной власти и гражданского общества".

Организаторы хотят поддержать общественность и предпринимательскую активность, вовлечь жителей Миорского района в работу по сохранению уникального природного потенциала края, а также повысить уровень развития социальной инфраструктуры и малого бизнеса. Финансовую поддержку получат 10 инициатив: две по 60 тыс. евро и восемь по 10 тыс.

Конкурс местных инициатив в районе пройдет впервые. "У общественности есть уникальная возможность проявить инициативу и доказать, что мир лучшим делают не супергерои, а обычные люди. Мы ждем заявки от негосударственных организаций, которые зарегистрированы и действуют в Миорском районе, общественных объединений, представителей агроусадеб, малого и среднего бизнеса, фермерских хозяйств. Спектр для работы широк, направлений деятельности хватает", - отметили в офисе проекта.

Конкурс станет частью международного проекта "Вместе для сообщества и природы: упрочение процесса развития в Миорском районе через партнерство местной власти и гражданского общества". Инициатива финансируется Европейским союзом. Ее реализуют Миорский райисполком, общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" и Латвийский сельский форум.-0-