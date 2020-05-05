Жители Могилевской области смогут бесплатно отправить около 1 тыс. поздравительных карточек к 9 Мая

5 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Около 1 тыс. поздравительных карточек смогут бесплатно отправить жители Могилевской области во время республиканской акции РУП "Белпочта" к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор Могилевского филиала предприятия Александр Бручиков.

"Возможность поучаствовать в акции получат граждане, достигшие 75 лет, - пояснил собеседник. - До 9 мая включительно они смогут бесплатно получить наборы из трех почтовых карточек поздравительной тематики с оттисками специального штемпеля, который заменяет марку. Поздравления можно будет отправить адресатам до 15 мая".

Список отделений почтовой связи, куда можно обратиться для участия в акции, размещен на сайте "Белпочты". В Могилевской области таких 22, они расположены в районных центрах и крупных городах - Могилеве и Бобруйске. Наборы выдаются при предоставлении документа, удостоверяющего личность. Заявку на получение карточек можно оставить и по телефону. В этом случае они будут доставлены в почтовый ящик.

"Белорусский народ отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. "Белпочта" также поздравит всех, кто родился в 1945-м, и вместе с Победой отпразднует в этом году 75-летний юбилей. Ведь для жителей нашей страны на протяжении многих десятилетий 9 Мая не просто праздничный день, но еще и день памяти, глубокого уважения и благодарности всем, кто приближал Великую Победу", - подчеркнул Александр Бручиков.-0-