Жители Солигорска через общественную приемную решили вопрос ремонта школьного стадиона

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественная приемная в Солигорске помогла местным жителям решить вопрос с ремонтом стадиона и благоустройством территории средней школы №8. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала председатель Солигорского районного объединения профсоюзов Людмила Ткачева.

Звонок с просьбой привести в порядок разбитый асфальт возле учебного учреждения и отремонтировать школьный стадион поступил от местного жителя. "Вопрос с благоустройством школы давно волновал горожан. Было понятно, что проблему с внешним видом территории, которая выглядела неопрятно, надо было решать. После звонка местного жителя сразу же связались со службами и властями города, которые пообещали дать ответ в скором времени. Сейчас знаем, что готовится проектно-сметная документация, а работы по благоустройству начнутся в следующем году", - рассказала Людмила Ткачева.

Также благодаря общественной приемной решили вопрос с остановочными пунктами по улице Молодежной в Солигорске и проблему с освещением улицы Коржа в городском поселке Старобин.

С 11 ноября в общественную приемную в Солигорске поступило 44 обращения. Сейчас на контроле местных властей шесть вопросов.-0-