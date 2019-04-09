Жители стали занимать более активную позицию в вопросах развития своего региона - Вовк

9 апреля, Толочин /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Местные жители стали проявлять более активную жизненную позицию в вопросах, касающихся развития своего региона. Такое мнение высказал сегодня журналистам помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк во время личного приема граждан в Толочине, передает корреспондент БЕЛТА.

"Люди смотрят новости, читают газеты, интересуются жизнью своего региона, особенно в вопросах благоустройства. Это хорошо, что местные жители стали занимать более активную жизненную позицию и готовы сами участвовать в общественной жизни", - сказал Виталий Вовк.

Всего сегодня обратились около десятка местных жителей по различным вопросам. Например, пенсионер из Толочина пришел на прием, чтобы помимо вопросов личного характера обратить внимание на режим работы освещения города, организацию движения транспорта на некоторых улицах, благоустройство улиц и территории.

Одна из заявительниц рассказала, что в 1990-е годы ей отказали в выдаче чеков "Жилье". Сейчас женщина обратилась, чтобы узнать о законности данного решения. Виталий Вовк поручил взять у нее копии документов и разобраться в вопросе.

Техническая ошибка, допущенная УП "Проектный институт "Витебскгипрозем" при выполнении землеустроительных работ по установлению границы земельного участка, привела к коллапсу в отношениях двух соседей и стала поводом для обращения одной из сторон. Виталий Вовк предложил заявителю для начала найти с соседом компромисс. Параллельно искать решение в сложившейся ситуации будут органы власти.

"Сейчас землеустроительные дела со времен Советского Союза становятся актуальными, так как во многих случаях поменялись собственники, люди начинают приводить документы в порядок и во многих случаях начинаются проблемы, трения с соседями. В них надо глубоко вникать, стараться договариваться и вместе с гражданами находить решение", - отметил Виталий Вовк.

Помощник Президента подчеркнул важность встреч с населением: "Для органов власти личные приемы граждан позволяют получить реальную картину происходящего на местах и, самое главное, обратную связь, чтобы наши люди жили лучше и гордились своей землей".-0-