Жители столицы на 100,65% оплатили ЖКУ

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В октябре собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в Минске составила 100,65%. Об этом сегодня сообщил директор КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Максим Бардович во время заседания рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания Минска.

Перевыполненная норма обусловлена тем, что горожане оплатили счета за ЖКУ не только за сентябрь, но также погасили часть задолженности, которая образовалась ранее.

"Вероятно, такого результата добились, потому что постоянно стимулировали людей погашать долги. Для этого использовали листовки, материалы в СМИ и различные каналы связи с жителями столицы в интернете", - отметил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.-0-