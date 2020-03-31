Жителям Гродненской области предлагают присоединиться к озеленению своих населенных пунктов

31 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области всех желающих приглашают присоединиться к озеленению населенных пунктов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Озеленение населенных пунктов продолжается в том числе в рамках кампании, приуроченной к Году малой родины.

"В этом году в связи с благоприятными погодными условиями посадка деревьев стартовала раньше обычного. С начала года по области уже высажено более 2,4 тыс. деревьев и 3,8 тыс. кустарников. В Гродно, например, активнее всего озеленялись новые районы города", - отметили в областном комитете.

Следующий этап кампании планируется провести 4 апреля. Присоединиться могут все желающие. Для этого нужно оставить заявку в облкомитете, позвонив по номеру 8 (0152) 62-01-67, или обратиться в городскую или районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды в своем населенном пункте. Там расскажут, где и каким образом можно будет поучаствовать в озеленении родных мест.-0-