Жителям Могилевской области предстоит уплатить Br4,1 млн аванса по транспортному налогу

3 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Жителям Могилевской области предстоит уплатить Br4,1 млн авансового платежа по транспортному налогу в 2021 году. Оплата должна пройти не позднее 15 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

По состоянию на 1 ноября авансовый платеж внесли почти 4% плательщиков транспортного налога. "В этом году платеж должны сделать только те, кто не имел на 1 января 2021 года действующего разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, полученного с оплатой госпошлины за его выдачу, - уточнили в инспекции. - В Могилевской области почти 127 тыс. таких плательщиков".

Размер платежа составляет 1 базовую величину (Br29), а в отношении прицепа, прицепа-дачи (каравана) и мотоцикла - Br20 за каждый объект налогообложения. Сумма и объект налогообложения указаны в извещении на уплату транспортного налога за 2021 год. Такие извещения в части авансового платежа по состоянию на 1 ноября направлены плательщикам по почте либо в личный кабинет плательщика.-0-