Жителям Новополоцка предлагают смастерить креативные скворечники

5 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Новополоцкая организация Белорусского фонда мира совместно с Белорусским союзом женщин и при поддержке местной власти проводит конкурс "Птушкін дом" и предлагает предприятиям, учреждениям и горожанам поучаствовать в нем, изготовив домики для птиц. Их затем планируют разместить в парках и скверах города, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Музея истории и культуры Новополоцка Владимир Беляев.

До 20 марта все работы принимаются оргкомитетом в Центральной библиотеке города. "Затем жюри, куда войдут представители организаторов и Новополоцкой городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, в Международный день птиц 1 апреля подведет итоги конкурса. Каждый скворечник будет оцениваться по множеству критериев: материал изготовления, оригинальность и дизайн, аккуратность исполнения, функциональность, соблюдение основных экологических правил при создании", - отметил Владимир Беляев.

Горожане также смогут оценить варианты "Птушкiнага дома", зайдя в библиотеку на выставку или проголосовав в интернете с 22 по 31 марта в социальной сети "ВКонтакте" на странице Музея истории и культуры города.

Конкурс "Птушкін дом" призван обратить внимание людей к проблеме защиты и сохранения окружающей среды, в частности видового разнообразия птиц, повысить интерес к процессу познания природы. Также среди целей - поспособствовать развитию образного мышления и творческих способностей участников.-0-