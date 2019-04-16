Жителям Полоцка и Новополоцка предлагают обсудить зеленое развитие городов

16 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Жителям Полоцка и Новополоцка предлагают обсудить зеленое развитие своих городов. Такую возможность горожанам предоставляет проект ПРООН "Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси" ("Зеленые города"), сообщили БЕЛТА организаторы проекта.

Местные жители могут присоединиться к обсуждению вопросов, которые определят пути развития городов на несколько десятилетий вперед. Среди них - как обеспечить устойчивое экономическое развитие, уменьшить выбросы парниковых газов, улучшить качество атмосферного воздуха, сделать городскую среду комфортнее, улучшить работу общественного транспорта, обеспечить комфортную связь между городами, какие умные технологии необходимо внедрять в первую очередь. Ознакомиться и прокомментировать документы можно на городском портале Полоцка и Новополоцка.

"Проектом разработаны уникальные для Беларуси документы - планы зеленого градостроительства для Полоцка и Новополоцка и единый план устойчивой городской мобильности, которые определят пути зеленого развития городов. Жителям двух городов предлагается ознакомиться с планами и высказать свои комментарии и предложения, которые будут учтены при их окончательной доработке. Участие широкой общественности, всех заинтересованных сторон в разработке таких документов - важная часть реализации проекта "Зеленые города", - рассказали организаторы.

На протяжении месяца пройдет ряд встреч с представителями различных целевых аудиторий в двух городах для ознакомления с документами и получения обратной связи, а для самых активных комментаторов будет организован круглый стол.

План зеленого градостроительства - стратегический документ, нацеленный на снижение выбросов парниковых газов. Это пошаговая стратегия по достижению перспективного видения желаемого состояния зеленого города, которая разрабатывается с участием заинтересованных сторон. Цель единого плана устойчивой городской мобильности обеспечить комфортную связь между двумя городами. Это и развитие устойчивого общественного транспорта, и велосипедного движения.

Проект ПРООН "Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси" ("Зеленые города") финансируется Глобальным экологическим фондом и реализуется в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-