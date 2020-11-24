Жителям трех домов в Полоцке несколько лет не начисляли плату за капремонт

24 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. По результатам мониторинга Полоцкого межрайонного комитета государственного контроля приняты меры по предотвращению нарушений законодательства отдельными товариществами собственников (ТС) при начислении и использовании средств жильцов на капитальный ремонт жилищного фонда, сообщили БЕЛТА в КГК Витебской области.

Специалисты установили: в трех товариществах собственников, которые самостоятельно проводили техническое обслуживание и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, сумма для платы за капремонт с марта 2017-го по март 2020 года собственникам квартир не предъявлялась. Счета для аккумулирования этих средств открыты не были.

В товарищества собственников входило по одному дому - это 188 квартир. Во время мониторинга жильцам многоэтажек была начислено и предъявлено к оплате свыше Br26 тыс.

В результате принятых мер в апреле - октябре нынешнего года на счет Полоцкого райисполкома по аккумулированию денег на капремонт перечислено более Br23 тыс. Погашение оставшейся задолженности находится на контроле межрайкомитета.-0-