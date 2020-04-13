Жителю Гродно отдали долг фальшивой купюрой

13 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жителю Гродно отдали долг поддельной купюрой в 50 евро. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Узнал мужчина об этом лишь несколько месяцев спустя. Он пришел в банк, чтобы разменять купюру. Ее подлинность вызвала сомнение у сотрудника банка, и он обратился в милицию. Выяснилось, что подделку мужчине вручили, когда возвращали долг.

Фото УВД Гродненского облисполкома

"Осуществлять валютные операции необходимо в банковских учреждениях. Не разменивайте купюры на рынках, за границей совершайте покупки в магазинах, а не с рук, и отдавайте предпочтение безналичному расчету", - напомнили правила безопасности в милиции.-0-