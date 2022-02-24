Жительница агрогородка Тихиничи: уверена в своем выборе на референдуме, нет никаких колебаний

24 февраля, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. Уверена в своем выборе на референдуме, нет никаких колебаний. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась жительница агрогородка Тихиничи Светлана Шарикова. Бюллетень с выбором жительницы агрогородка Тихиничи Светланы Шариковой сегодня первым попал в ящик для досрочного голосования на участке №49 по проведению республиканского референдума в Рогачевском районе. "Я уверена в своем выборе, так зачем чего-то ждать. Пришла к открытию участка. Делаю выбор в пользу нашей Конституции. У меня такая традиция: всегда прихожу досрочно", - рассказала женщина. В числе первых участников референдума сегодня и учитель биологии местной школы Алла Михайловна. "В свободное время решила выполнить свой гражданский долг. Все предельно понятно и доступно", - поделилась она. На участке в местном сельисполкоме созданы комфортные условия. Председатель избирательной комиссии участка для голосования №49 в Рогачевском районе Жанна Кремзукова подчеркнула: "Радует, что судьба страны небезразлична людям. Семьи приходят с детьми. Все спокойно, прозрачно. Предприняты все необходимые меры для профилактики в связи с эпидемиологической обстановкой. Важно обезопасить и людей, и членов комиссии. В основной день референдума - воскресенье, 27 февраля - у нас на участке будет организована концертная программа, которую подготовят наши местные творческие коллективы. Если будет солнечная и теплая погода, наши артисты разместятся у входа в сельисполком, если нет - в фойе. Также будет развернута торговля. В частности, можно будет попробовать вкуснейшую выпечку из пекарни ОАО "Тихиничи", - рассказала она. В списках для голосования на референдуме 1259 человек. Это совершеннолетние жители агрогородка Тихиничи, а также близлежащих деревень Новоселки, Виричев, Толочков, Бронное, Ясеновка. Всего в Гомельской области более 1,06 млн граждан включены в списки для голосования на референдуме.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!