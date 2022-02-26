Жительница Гродно: "Я пришла голосовать за нашу любимую Беларусь"

26 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Голосование на референдуме идет активно и в штатном режиме. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА председатель участковой комиссии №18 Ленинского района Гродно Владимир Кислый.

"Почти 40% жителей Гродно, зарегистрированных в зоне действия нашего участка, уже приняли участие в референдуме. Люди приходят разные. В первые дни голосования приходили молодежь и пенсионеры. Сейчас активно посещают участок для голосования люди среднего возраста", - добавил Владимир Кислый.

В корпусе аграрного университета, где находится участок №18, оборудовано несколько информационных стендов. Нужную помощь оказывают волонтеры из числа студентов вуза. Более массово молодые люди будут работать на участке завтра - в основной день для голосования на референдуме. Большинство тех, кто приходит выразить свое мнение сегодня, уже определились с выбором.

"Я уже голосовала на президентских выборах. Пришла сегодня отдать свой голос досрочно. Время меняется, бежит просто. Поэтому и законодательство нашей страны должно меняться, подстраиваться под вызовы времени. И мы как люди, которым жить и работать в нашей стране, должны обязательно принимать участие в важных общественно-политических событиях, таких как референдум", - поделилась учащаяся Гродненского медицинского колледжа Дарья Карпейчик.

Всего в состав участковой комиссии №18 входят 13 человек, зарегистрированы здесь 8 наблюдателей. Как отметила одна из наблюдателей Анна Андрющенко, кампания проходит активно и в спокойной обстановке. Никаких нарушений не выявлено.

"Я пришла голосовать за нашу любимую Беларусь. Это долг каждого - проявить свою гражданскую позицию. Только мы должны решать свою судьбу", - поделилась своим мнением жительница Гродно Виктория Карч.

К слову, в главном учебном корпусе Гродненского аграрного университета, где находится 18-й участок, размещен еще один. Как рассказала председатель участковой комиссии №17, их участок можно назвать особенным. "В зоне работы нашего участка много студенческих общежитий. Поэтому просматривается именно активность молодых людей. Более 70% наших студентов проголосовали. Ребята активно приходили в преддверии выходных. Обусловлено это тем, что проголосовать была возможность, не отрываясь от учебного процесса. Большинство молодых людей иногородние, и они активно использовали возможность проголосовать досрочно, чтобы уехать на выходные к родным. Но завтра мы тоже ждем активности наших граждан".-0-