Жительница Круглого: никогда бы нашу республику не поменяла ни на какое государство

26 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Жизнью в Беларуси я довольна, никогда бы нашу республику не поменяла ни на какое государство. Об этом сказала корреспонденту БЕЛТА секретарь участковой комиссии Круглянского участка для голосования №4 Лилия Антосикова. "Я участвую во всех электоральных кампаниях с 1977 года, уже 45 лет - юбилейный год, - отмечает Лилия Антосикова. - Сколько их было, уже и не вспомню. Была на всех президентских, парламентских и местных выборах. Мне нравится работать в комиссиях - это очень ответственно, требует большого внимания и кропотливости. Мне всегда приятно общаться с людьми и быть востребованной. Изменения, которые принимаются сегодня на референдуме, важны особенно для молодежи. Мы, пенсионеры, сделали в свое время все, что можно, теперь их очередь строить для себя будущее". По словам Лилии Антосиковой, люди пожилого возраста тоже не обижены, у них есть и нормальная пенсия, и достойное медицинское обслуживание. "Жизнью в Беларуси я довольна, никогда бы нашу республику не поменяла ни на какое государство. Радует, что и большая часть молодежи придерживается такого мнения. Они настроены на лучшую жизнь, стараются изменить ее к лучшему. Если давать определенный посыл молодым людям, то скажу, что важно быть честными и справедливыми", - подчеркнула она. Списочная численность голосующих на Круглянском участке №4 составляет порядка 1,3 тыс. человек. "На территории нашего участка в основном проживают люди среднего и пожилого возраста, молодежь представлена в меньшинстве - не более 30%, - рассказывает председатель участковой комиссии Юлия Ходас. - Впервые голосующих всего 3 человека. К нам также приезжают голосовать жители близлежащих деревень Ольшанники и Шупени, поселка Восточный. Идут очень активно, атмосфера доброжелательная. С нашей стороны соблюдены все противоэпидемические меры, есть оформленный информационный уголок, где можно ознакомиться с основными новеллами проекта обновленной Конституции". По словам Юлии Ходас, для нее лично было очень важно проголосовать на этом референдуме: она отдала свой голос 22 февраля за будущее своей семьи и ребенка, за возможность растить его в мирной стране.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!