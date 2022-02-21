Жительница Мозыря: мы знаем, за что будем голосовать на референдуме

21 февраля, Мозырский район /Корр. БЕЛТА/. Мы знаем, за что будем голосовать на референдуме 27 февраля. Таким мнением поделилась с БЕЛТА жительница Мозыря Валентина Белецкая.

В Мозырском районе избирательные участки подготовлены к референдуму. С 22 февраля стартует досрочное голосование. "Мы уже ознакомились с предлагаемыми изменениями и дополнениями в Конституцию. Знаем, за что будем голосовать на референдуме. У нас сложилась семейная традиция: ходим на избирательный участок все вместе именно в основной день референдума. И в это воскресенье не планируем изменять традиции. Участок находится недалеко от дома, так что обязательно сделаем выбор", - поделилась Валентина Белецкая.

Мозырянка Елена Пикуза также готова исполнить гражданский долг. "Всей семьей пойдем на избирательный участок 27 февраля. Думаю, очень удобно, что в течение недели будет организовано досрочное голосование. Вдруг кто-то дежурит на работе, не может прийти в воскресенье по другим причинам", - рассказала она.

Основная часть конституционных новшеств касается социальной сферы. "Это о жизни каждого из нас", - солидарны обе женщины.-0-