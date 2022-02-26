Жительница Осиповичей: референдум дает дополнительную уверенность в завтрашнем дне

26 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Референдум дает дополнительную уверенность в завтрашнем дне. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась жительница Осиповичей и представительница бизнеса Наталья Пахоменко.

"Мы решили пойти на референдум в основной день голосования. Это торжественный момент в жизни каждого гражданина, всей страны. И важно не остаться в стороне. За что я буду отдавать свой голос? За сохранение независимости нашего государства, сохранение социальных гарантий, нашей истории, традиций и устоев. Это то, что делает нас белорусами, - рассказала женщина. - Референдум дает нам дополнительную уверенность в завтрашнем дне. Что мы сможем жить на этой земле, пользоваться теми гарантиями, которыми нас обеспечивает государство".

По словам Натальи Пахоменко, она с семьей не случайно решила идти голосовать именно 27 февраля. "Мои детство и юность пришлись на время Советского Союза. И в то время голосование всегда было как праздник. Ребенком не понимаешь всю важность таких мероприятий. Но мы всегда готовились: красиво одевались, собирались всей семьей. На участках шла торговля, где можно было купить что-то вкусное, например, фрукты, конфеты, колбасу, которых в обычное время не всегда можно было достать, - поделилась она. - Сейчас у нас всего в достатке. Но чувство торжественности и праздника в душе сохранилось".

Как подчеркнула Наталья Пахоменко, мы живем в непростое время, и именно сейчас как никогда важно сохранить тот путь, который выбрал белорусский народ. "Пришло время еще раз задуматься о патриотизме, усилить в этом направлении работу с подрастающим поколением. Чтобы мы не растеряли то, что имеем, - отметила она. - Все, что есть у меня и моей семьи, было создано в этом государстве. Я свободный человек, который не боится открыто заявлять свою позицию, я могу перемещаться туда, куда хочу. И для меня дико слышать и читать предложения не идти на референдум, не поддерживать обновленную Конституцию. Тут я задаюсь вопросом, почему кто-то позволяет себе диктовать, как нам жить на нашей земле? Мы сами в состоянии определять свою дорогу. И референдум - важный и нужный этап в развитии страны и нашей будущей жизни. И я буду голосовать за это".-0-