Жительница Шклова на голосовании: мои дети и внуки должны жить в мирной стране

25 февраля, Шклов /Корр. БЕЛТА/. Мои дети и четверо внуков должны жить в мирной стране. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала шкловчанка Людмила Сотниченко во время досрочного голосования на конституционном референдуме.

"Сегодня я голосую досрочно, хочу отдать свой гражданский долг, чтобы не торопиться, - сказала Людмила Сотниченко. - Тем более на выходных у меня запланированы личные дела: уезжаю к детям в Минск. Конечно, я пришла подготовленной, заранее ознакомилась со всеми поправками и нововведениями в Основной закон. И я их поддерживаю. У меня четверо внуков, и я хочу, чтобы они жили в мирной стране, чтобы не было того ужаса, что творится сейчас в мире. Я хочу, чтобы благодаря нашей Конституции мои дети, внуки и правнуки продолжали дела отцов и дедов. Чтобы не было войны, хаоса и страха. Для меня это очень важно".

Шкловчанка подчеркнула, что все законы, которые принимаются в государстве, действуют и реально воплощены в жизнь. "Горжусь тем, что наша страна, наша Беларусь - одна из лучших республик, в которой счастье жить нам и нашему молодому поколению, - подчеркнула пенсионерка. - Я истинный патриот, я белорус, родилась в Шклове и даже не представляю, что можно куда-то уехать. И не дай бог уехать всей семье с чемоданами, чтобы искать какого-то политического убежища из-за политических распрей. Для меня это просто немыслимо. Дети наши не видели войны - и слава богу!"

Детей своих шкловчанка учила патриотизму и бережному отношению к истории с самых малых лет. Например, она пишет историческую биографию своей семьи, чтобы потомки знали, кем были их родители, деды и прадеды. И дети это впитывают. "Традиции семьи мои дети и внуки соблюдает безукоризненно, мы всегда собираемся вместе и обсуждаем все вопросы, - сказала Людмила Сотниченко. - Так должно быть в каждой белорусской семье. Мы люди миролюбивые, гордые, талантливые, и поэтому наша страна должна идти по своему пути развития. Для меня это очень важно. По новой Конституции жить новому поколению, поэтому пусть оно впитает все самое лучшее и доброе, что им передается".-0-