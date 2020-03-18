Житковичский район присоединился к акции "Во славу общей Победы!"

18 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житковичский район присоединился к республиканскому проекту "Во славу общей Победы!". Землю со всех захоронений района собрали в специальную капсулу у братской могилы воинов Красной Армии в Озеранах, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Сергей Агиевич.

Место проведения районного этапа республиканской акции выбрано не случайно. Здесь упокоены более 265 красноармейцев. Озераны стали одним из первых населенных пунктов, освобожденных от немецких оккупантов в районе.

В ходе ожесточенных боев Озераны трижды были захвачены врагом и освобождены солдатами Красной Армии в марте 1944-го. "От Озеран до нынешнего райцентра буквально 20 км - но отстоять его в короткие сроки не удалось. За Житковичи и Туров шли ожесточенные бои. Только 6 июля 1944 года части 55-й Мозырской стрелковой дивизии 61-й армии 1-го Белорусского фронта освободили Житковичи. Современное поколение внуков и правнуков освободителей и тех, кто сражался за Великую Победу, должно сохранять и беречь мир, за который отдали жизни их прародители. И акция, проходящая по всей стране, служит напоминанием об этом", - отметил Сергей Агиевич.

За годы оккупации в Житковичском районе полностью или частично были сожжены 65 населенных пунктов, 9 из них - вместе с жителями. В результате карательных акций фашистов погибли 8 058 человек.

На мирный митинг собрались трудовые коллективы и молодежь, бывшие узники фашистских концлагерей, представители районной и областной властей, духовенства и военного комиссариата. К братской могиле участники акции возложили цветы. Павших солдат и мирных жителей почтили минутой молчания и залпом из стрелкового оружия. Данью уважения стала молодежная вахта памяти.

Всего в Житковичском районе 36 воинских и братских захоронений. В них упокоены 9 759 жертв Великой Отечественной войны, более 6 тыс. из которых остаются неизвестными. Каждое место памяти поддерживают в порядке ответственные организации, учреждения и предприятия. Здесь проходят мероприятия накануне и в честь знаменательных дат.

Акция "Во славу общей Победы!" проходит повсеместно в разных уголках Беларуси. С памятных мест, где похоронены погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками защитники и мирные жители, собирают символические горсти земли. Капсулы с землей будут собраны в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. Планируется, что торжественная церемония закладки специальных капсул пройдет в 75-й День Победы.-0-