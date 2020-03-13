Житковичский "Сатурн-1" намерен нарастить экспорт в Украину и Литву

13 марта, Житковичи /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Сатурн-1" (Житковичи) планирует в этом году нарастить экспорт продукции в Украину и Литву. Об этом речь шла сегодня во время посещения предприятия премьер-министром Сергеем Румасом, передает корреспондент БЕЛТА.

На ОАО "Сатурн-1"

Руководитель правительства ознакомился с развитием экспортно ориентированного производства узлов, агрегатов, деталей и комплектующих для железнодорожного подвижного состава. "В 2020 году планируем производить новые виды продукции для Тихвинского вагоностроительного завода (Россия), а также нарастить экспорт изделий на рынок Украины (речь идет о крышках люка грузового полувагона) и Литвы", - рассказал журналистам директор ОАО Михаил Саскевич.

Для улучшения качества и увеличения объемов продукции в 2019 году в ОАО начали строить модуль под заготовительный участок площадью свыше 1 тыс. кв.м. Его планируют ввести в первой половине этого года. Также в 2020-м предприятие намерено приобрести портальную установку для плазменной и газовой резки, вертикальный обрабатывающий центр с числовым программным управлением.

"Сатурн-1" выпускает запчасти для железнодорожного подвижного состава, сборные строительные конструкции, части бурильных, проходческих машин, агрегатов для выемки грунта. Технологические мощности предприятия дают возможность выполнять полный цикл обработки достаточно сложных в техническом отношении деталей от получения заготовок до финишных операций.-0-

(слева направо) председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, директор предприятия Михаил Саскевич, премьер-министр Сергей Румас

Фото Сергея Холодилина