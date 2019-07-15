Животные-топиарии в натуральную величину дополнят аллею на каскаде озер в Гомеле

15 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Фигуры-топиарии животных в натуральную величину дополнят аллею на каскаде озер в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации Центрального района города.

Новое пополнение готовится поселиться в одном из самых живописных мест в черте Гомеля. Как и в реальной жизни, самым высоким и стройным станет 5-метровый жираф. Неподалеку разместятся лев, медведица с медвежонком и лошадь с жеребенком. Все фигуры выполнены из искусственного газона.

Открытие топиарий-новоселов на аллее экзотических фигур запланировано на 18 июля в 16.30. Планируется, что здесь будут и живые звери. Присутствующие смогут покататься на лошади или пони. Открытие превратят в настоящий праздник с выступлением творческих коллективов, детскими аттракционами и угощениями из фудтраков.

Парк экзотических фигур заложили на каскаде озер в Волотове летом прошлого года. Тогда здесь обосновались носорог, бегемот и слониха со слоненком из искусственного газона. Рядом с каждой фигурой - мини-визитка животного. На табличках предусмотрительно указано название и небольшое повествование о животном.

Как рассказали в администрации Центрального района, и в дальнейшем ландшафтный дизайн одного из любимых мест отдыха гомельчан будут дополнять фигурами-топиариями животных. Рядом располагаются молодые микрорайоны, много детей. Важно создать идеальное место для семейного досуга, где будет интересно детям и взрослым.

Комплексное благоустройство зоны отдыха в районе каскада озер по улице Макаенка стало подарком горожанам ко Дню города в 2007 году. Хозяйственной рукой была огранена природная россыпь водоемов, оборудованы прогулочные дорожки и площадки для массовых видов спорта. Открыты небольшие кафе, работают пункты проката спортивного и водного инвентаря, детские аттракционы, пляжные площадки. Благоустройство территории продолжится.-0-