ЖКХ и работа медучреждений - Барсуков проводит личный прием

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На личных приемах граждан есть возможность доверительно поговорить с человеком, узнать о проблемах, которые не всегда бывают заметны. А общие вопросы требуют изучения с разных сторон, часто с выездом на место. Об этом рассказал сегодня помощник Президента - инспектор по городу Минску Александр Барсуков во время личного приема граждан в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Объявление о проведении приема появилось в СМИ накануне, но на встречу с помощником Президента успели записаться более 30 человек. "Можно и еще записаться. У нас время не ограничено, будем принимать хоть до поздней ночи, пока люди будут приходить. Каждого выслушаем и поможем, чем сможем, - заверил Александр Барсуков. - Но судя по вопросам первых людей, которых я успел принять, можно сделать небольшой срез. Первое, что волнует граждан, - вопросы ЖКХ".

В частности, Анатолий Николаевич, проживающий в одном из домов на ул. Маяковского, от лица нескольких десятков соседей пришел по вопросу, который не решается уже много лет. Дело в том, что несколько многоэтажек в квартале в конце 1980-х годов были построены с нарушениями и вскоре после сдачи начались проблемы. По словам заявителя, пошли трещины - с верхних этажей они опустились уже ниже пятого этажа. "Мужчина считает, что местная администрация и ЖКХ неправильно приняли решение. Дом утеплили, но трещины остались, просто они скрыты. Даже звук от них идет. По этому вопросу еще нужно провести ряд экспертиз, сделать заключение, - отметил Александр Барсуков. - Он потребует времени и финансов. Если надо делать капитальный ремонт, это не так просто".

Необходимые документы со всеми предыдущими ответами будут направлены в КГК, также обращение гражданина за подписью помощника Президента будет направлено в Мингорисполком. На основании полученных ответов через две недели с Анатолием Николаевичем снова встретятся, чтобы принять законное решение и определиться с дальнейшими действиями. "Но я сам тоже хочу выехать на место, пройтись по квартирам этого дома, поговорить с людьми. Чтобы убедиться, так ли все, как говорит заявитель. На эмоциях никто оценку давать не будет", - добавил Александр Барсуков.

Некоторые вопросы, которые касаются качества коммунальных услуг, удается решить уже в ходе приема. Например, по вывозу мусора с придомовых территорий. Проблема, как оказалось, была в неправильно припаркованном автомобиле, из-за чего мусоровоз не мог подъехать. "Это тема больше Госавтоинспекции. Вопрос мы проговорили, думаю, что уже к полудню машину просто эвакуируют", - сказал помощник Президента.

Также, по словам Александра Барсукова, немало людей в возрасте приходят со своими переживаниями по поводу того, как работают и как будут дальше работать медучреждения в условиях пандемии.

Актуальный вопрос - наведение порядка. "Люди возмущаются, что город благоустраивается, днем наводится порядок, а ночью какие-то вандалы наносят на фасады зданий надписи. В частности, кому-то сделали капремонт в доме с утеплением термошубой, все красиво, а с утра - надписи на здании. Люди правильно возмущаются. Я бы хотел таких хулиганов предупредить: их действия чреваты последствиями. И речь идет даже не об административной, а об уголовной ответственности. Такое хамство никто терпеть не будет, время уговоров закончилось", - подчеркнул Александр Барсуков.

В целом, по его словам, именно при личном общении человек имеет возможность поговорить о своей проблеме, сказать о том, что его действительно волнует. Такой формат для инспектора по городу важен и нужен. "Мне самому интересно разбираться в каких-то нюансах, докапываться до истины. И вдвойне приятно, если в итоге удается помочь человеку", - заключил он.-0-