ЖКХ, медуслуги и задолженность по зарплатам - Линевич провел прием граждан в Витебске

28 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. С жилищно-коммунальными проблемами, вопросами по зарплате и обслуживанию людей с ограниченными возможностями обратились сегодня жители Витебска к помощнику Президента - инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу во время приема граждан и прямой линии в администрации Железнодорожного района областного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Первой обратилась многодетная мама. Шесть лет назад она построила квартиру, но затем появились вопросы к качеству выполненных работ - в доме сырость. УКС обещал устранить недостатки, но не помог. Затем к жительнице приходили специалисты, проверяли систему отопления, вентиляцию, отвод воздуха. Приборы показали, что все в порядке, но заявительница так не считает. Анатолий Линевич поручил ответственным службам еще раз сделать замеры, устранить проблему и снять споры.

С коллективной жалобой пришли несколько жительниц дома №30 по Московскому проспекту в Витебске. Пятиэтажка была построена в 1963 году, пока масштабного ремонта дома не было. Обратившиеся рассказали, что в нем текут трубы, есть сырость в квартирах, окна устарели, ступеньки при входе в подъезд рассыпаются. Городским властям поручено рассмотреть возможность постановки дома на капремонт. Вопрос взят на контроль.

На прием пришла мать-опекун 40-летней инвалида из Витебска. Она жаловалась на то, что сейчас ей нужно возить ребенка в стоматологию, хотя раньше такие услуги оказывали на дому. Возить дочь-инвалида в медучреждение сложно. Учитывая, что такие правила предусмотрены законодательством, помощник Президента пообещал уточнить в профильных министерствах, как можно выйти из ситуации.

Обратились к Анатолию Линевичу и три работника одной из частных организаций города. Им с марта не могут выплатить заработанные деньги. В довесок из-за того, что фирма не рассчитывается со специалистами, они не могут уволиться и начать работать в новом месте. Разобраться в проблеме предстоит областному управлению Департамента государственной инспекции труда. Во время телефонной линии с задолженностью по зарплате также обратилась работница швейного предприятия областного центра.

Общаясь с журналистами, Анатолий Линевич отметил, что, как и раньше, в основном поступают вопросы по сфере ЖКХ. "Но здесь и люди не должны быть безразличны к наведению минимального порядка возле дома, нужно самим организовываться для решения общих проблем", - отметил он.

Помощник Президента также рассказал, что гендиректор ОАО "Доломит", обратившийся сегодня с просьбой о помощи в модернизации предприятия, не останется без ответа. К обсуждению предложения подключится правительство.

На прием и прямую линию к помощнику Президента обратились более 20 человек. Затронуты вопросы уборки автохлама со дворов, трудоустройства, подключения электроотопления в дом, дорог и благоустройства населенных пунктов.-0-