ЖКХ Минска фиксирует отставание от графиков подготовки жилфонда к осенне-зимнему сезону

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Сергей Рубанов сегодня на заседании рабочей группы по содержанию и благоустройству территории Минска указал сроки завершения всех видов работ по подготовке к осенне-зимнему сезону жилого фонда, передает корреспондент БЕЛТА.

На обслуживании предприятий ЖКХ столицы находится 6464 дома, в том числе 6358 с централизованным отоплением. На них к очередному осенне-зимнему сезону надо получить 40 паспортов готовности. Запланирован ряд профилактических и ремонтных работ, утверждены графики.

Сергей Рубанов отметил важность своевременного выполнения таких работ, чтобы к сезону все системы были исправны. И, говоря об их текущем выполнении, указал на отставание от графиков почти по всем направлениям. "В связи с тем что отопительный период окончен 12 мая, по состоянию на 20 мая наблюдается очень низкий процент выполнения работ по подготовке инженерных систем жилых домов", - сказал он.

Проведен профремонт 521 системы отопления и 521 внутридомвой инженерной системы из 6358 (то есть по 8%). Недостаточно организована работа по промывке внутридомовых водопроводных сетей (пока выполнен только 1%, но при этом график данных работ расписан до конца года), такой же процент выполнения работ по гидропневмопромывке жилых домов.

Отремонтировано 57,6 тыс. кв.м кровель из 310,76 тыс. кв.м запланированных, утеплено 4572 кв.м ограждающих конструкций из 25 720 кв.м, выполнен ремонт 532 балконов из 1353. Отремонтировано 1819 погонных метров водоотводящих систем из 20 406 запланированных.

"Профилактические работы в жилых домах необходимо завершить не позднее 15 августа, чтобы осталось время для устранения замечаний", - заключил Сергей Рубанов. До 1 июля необходимо провести инвентаризацию систем автоматического регулирования теплообменников с составлением актов техсостояния. До 1 сентября - выполнить все запланированные мероприятия по ремонту систем отопления.

Крайний срок получения паспортов готовности на жилые дома (с проведенным ремонтом инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий) - 30 сентября.-0-