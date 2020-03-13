ЖКХ Минска рассказало о планах по привлечению населения к ремонту и благоустройству дворов

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году ЖКХ столицы намерено активно привлекать население, КОТОСы, общественные организации и субъекты хозяйствования к работам по благоустройству и текущему ремонту придомовых территорий, закрепленных за городскими коммунальниками. Об этом сообщил сегодня главный инженер Минского городского жилищного хозяйства Сергей Рубанов на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию территорий Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"На ремонт объектов внешнего благоустройства дворовых территорий в текущем году выделено Br18,8 млн бюджетных средств, - рассказал Сергей Рубанов. - Для изыскания дополнительных источников финансирования, вовлечения граждан в улучшение облика дворов, жилищными организациями будет продолжена работа с населением". Он уточнил, что людей будут всеми способами информировать о том, как они могут внести свой посильный вклад, активнее будут взаимодействовать с КОТОСами (коллегиальными органами территориального общественного самоуправления), планируются мероприятия с привлечением бюджетного финансирования по озеленению и декоративному оформлению дворовых территорий, а также установке дополнительного игрового детского и спортивного оборудования. "На этот год КУП "ЖКХ" доведено задание по привлечению внебюджетных средств на благоустройство в сумме Br931,8 тыс. - из расчета 47 копеек на одного жителя", - добавил Сергей Рубанов.

Привлекать население будут и для участия в месячнике по благоустройству в марте. Речь о таких мероприятиях, как уборка придомовых территорий и мест общего пользования (подвалов и технических этажей). В апреле будут работы по наведению порядка на придомовых территориях с широким участием населения - уборка порядка 3 тыс. га территорий, ремонт 51 тыс. кв.м дворовых проездов, посадка около 4 тыс. деревьев и 13 тыс. кустарников, восстановление газонов, ремонт и окраска детского оборудования и малых архитектурных форм. Также пройдут совместные акции с ГАИ (профилактика неправильной парковки во дворах), предприятием "Фауна города" (по содержанию и выгулу питомцев), а также акции по сбору вторичных материальных ресурсов.

В целом в 2020 году предприятия ЖКХ планируют за счет бюджетных средств и привлечения средств субъектов хозяйствования, населения провести текущий ремонт объектов благоустройства на 580 дворовых территориях, капитальный - на 12 придомовых территориях (23 жилых дома), подготовить проекты аналогичных работ по 11 придомовым территориям. Также в планах текущий ремонт асфальтового и плиточного покрытия пешеходных дорожек, 211 лестниц и подпорных стенок, 303 контейнерных площадок и т.д.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович обратил внимание глав администраций районов на то, что ремонт дворовых территорий должен проводиться в пределах границ существующей застройки. "Все должно делаться во благо людей, а не для удобства автомобилистов. Должны сохраняться зеленые зоны, детские площадки", - подчеркнул он.

Ввиду того, что по многим объектам есть нехватка финансирования, замглавы Мингорисполкома поставил задачу в течение недели пересмотреть планы мероприятий по капремонту и исключить те, которые необязательны. Это касается и текущего ремонта объектов благоустройства. Если же исключить ничего нельзя, возможно перераспределение средств, так чтобы не было незавершенных ремонтов. И, самое главное - жесткий контроль за работой частных подрядчиков. "Чтобы частник понимал, что сделать надо от А до Я, как написано в смете, по технологиям. Чтобы не было нареканий у жильцов", - заключил Александр Дорохович.-0-