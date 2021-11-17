ЖКХ Могилева готово к зиме, закуплена новая снегоуборочная техника

17 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Жилищно-коммунальное хозяйство Могилева подготовилось к предстоящей зиме. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель генерального директора по благоустройству МГКУП "Управление коммунальных предприятий" Денис Койда.

"Всего на зимний период планируется заготовить 20 тыс. т песко-соляной смеси. На сегодняшний день уже готово 15 тыс. т, - рассказал Денис Койда. - Ежегодно мы заготавливаем одинаковое количество песко-соляной смеси. Как показала практика прошлых лет, это оптимальный запас. Например, в 2019 году за зиму было использовано около 16 тыс. т состава, в прошлом - около 22 тыс. т. При необходимости соль будет своевременно закупаться и доставляться в город. Какой бы ни была зима, мы к ней готовы".

На улицах Могилева и остановочных пунктах уже расставили ящики с песко-соляной смесью. "Последние пару недель температура по ночам опускается ниже нуля. Пока дороги в городе не обрабатываются. Однако стали присыпать мосты и путепроводы над водой - по ночам там образовывается небольшая наледь", - отметил заместитель гендиректора.

По его словам, для города закупили новую технику, которая будет принимать участие в уборке снега и обработке дорог песко-соляной смесью. "В этом году дорожно-мостовое предприятие закупило еще шесть 20-тонных МАЗов и пять тракторов с боковым и передним отвалом, автогрейдер. Всего в Могилеве насчитывается 65 единиц снегоуборочной техники, которая уже готова к работе ", - подчеркнул Денис Койда.-0-