ЖКХ, строительство жилья, земельные вопросы - Кухарев провел прием граждан

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, незавершенное строительство, пользование земель и целевое назначение земельных участков - с такими проблемами обращались граждане к председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву во время четырехчасового приема, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Мэр столицы постарался рассмотреть большинство заявлений. Так, на приеме прозвучала обеспокоенность по качеству и срокам ввода в эксплуатацию строящегося дома по ул.Купревича,16. По словам председателя товарищества собственников объекта, неожиданно выяснилось, что дом дал осадку сверх нормы. "Проблема находится на контроле городских властей. Идет пробивная забивка свай по усилению основания дома. Если проводимые работы покажут, что процесс осадки удалось остановить, будет проведен весь комплекс мероприятий. Планируемый срок ввода в эксплуатацию - первый квартал 2021 года", - ответил Владимир Кухарев.

Одна из заявительниц высказала нарекания на отсутствие порядка в товариществе собственников дома по ул.Васнецова, 34. По мнению минчанки, несмотря на проведенную в 2018 году проверку финансово-хозяйственной деятельности, ни один из выявленных недостатков не устранен. "Уведомления о проведении общих собраний жильцам не направляются, в жировках завышены коммунальные платежи, ненадлежаще содержится придомовая территория, ливневая канализация забита", - заметила женщина. Председатель Мингорисполкома поручил профильным службам разобраться по каждому изложенному факту и принять меры по их устранению.

Такой же ответ получил минчанин, который обратился с вопросом подключения газового оборудования в квартире сына. По словам мужчины, газ провели два года назад, но техническое оснащение до сих пор не подключено. Причина: доступ в жилое помещение длительное время не предоставлялся самим собственником, теперь доступ не предоставляют соседи. Проблема взята на контроль.

Владимир Кухарев рассмотрел и другие вопросы жителей Минска. Даны соответствующие поручения профильным руководителям по детальной проработке проблем. Кроме устных пояснений каждый заявитель получит письменный ответ в установленный законодательством срок.-0-