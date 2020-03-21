ЖКХ, транспорт и экологическая инициатива граждан - Леонид Заяц провел прямую линию

21 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Строительные недочеты, транспортное сообщение между поселками и областным центром, а также экологическая инициатива горожан - с такими вопросами и предложениями обратились жители области к председателю Могилевского облисполкома Леониду Зайцу во время прямой телефонной линии, передает корреспондент БЕЛТА.

Сразу несколько звонков поступило от жителей Могилева с проблемами в новостройках. Дома на разных улицах города были сданы в прошлом году, у владельцев квартир возникли к застройщикам претензии: недочеты обнаруживались как в квартирах, так и в местах общего пользования. У всех обратившихся есть дефектные акты, однако все сроки по ним уже истекли, а проблемы так и не устранены. Леонид Заяц заверил обратившихся, что их проблемы будут взяты на контроль и решены в ближайшее время. "Человек заплатил немалые деньги, чтобы построить квартиру. А теперь не может нормально жить, потому что застройщик не устраняет свои же недочеты, - отметил губернатор. - Нужно качественно выполнять свою работу. А если что-то недоделали - в кратчайшие сроки исправлять. И не будут нам звонить и жаловаться на протекающие в новостройках крыши и другие проблемы, которых вообще не должно быть в новых домах".

На прямую линию обратились жители поселков Шкловского, Кличевского и Кировского районов, у них у всех общая проблема - разбитые дороги и подъезды к поселкам. Леонид Заяц отметил, что по каждому обращению ответственные службы проведут исследование дорог и определят вид и сроки ремонта.

Житель деревни Заболотье Мстиславского района рассказал, что отменили автобус Могилев - Смоленск. Мужчина отметил, что это была единственная возможность жителей деревни доехать утром в Могилев. Председатель облисполкома ответил, что решение проблемы уже найдено: транспортными резервами Мстиславля организовано движение дополнительного автобуса.

С экологической инициативой на прямую линию обратилась жительница Могилева. Она и еще несколько женщин организовали в своем районе сезонную уборку территорий. "Неподалеку от нас карьер, небольшой лесок. Люди приходят сюда отдыхать и оставляют мусор. Мы уже на пенсии и в свободное время ходим сюда на прогулки. Смотреть на горы мусора невыносимо, потому мы сами убираем. Хотелось бы попросить, чтобы в этих местах установили несколько контейнеров для мусора. Так и нам будет удобнее во время уборки, и люди дисциплинированнее станут: увидят урну и бросят мусор в нее, а не в ближайшие кусты", - предложила заявительница. Леонид Заяц поблагодарил женщину за ее инициативность и неравнодушие к окружающей среде и облику города. Он поручил ответственным службам установить в этих местах контейнеры. "Приятно знать, что горожан волнует тема экологии и чистоты нашего города. Мы должны поддерживать таких людей и стараться помогать. Потому что только совместными усилиями мы сможем держать наш город и всю область в порядке", - заключил губернатор.

Всего во время прямой телефонной линии поступило 28 звонков. -0-