ЖКХ: в Брестской области используется треть коммунальных отходов

15 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Уровень использования твердых коммунальных отходов (ТКО) в Брестской области за 2021 год составил 33%, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора областного управления ЖКХ Андрей Гашев.

В прошлом году в области заготовлено 105,8 тыс. т вторичных материальных ресурсов (ВМР). "По госпрограмме было установлено задание на 2021 год: уровень использования ТКО должен составить 28%. По Брестской области этот показатель достиг 33%. Треть отходов мы уже используем. Это огромная цифра, но к 2025 году стоит задача достичь 65% использования отходов. Будем к этому стремиться за счет улучшения системы обращения с ТКО, ее регионализации", - сказал Андрей Гашев.

Так, с начала февраля Брестский мусороперерабатывающий завод начал оказывать услуги по сортировке и захоронению ТКО Каменецкому ЖКХ. Теперь рейсы со смешанными бытовыми отходами из этого района направляются не на полигон, а на завод. "Региональный подход позволит избавиться от объекта захоронения на территории района, также отпадет необходимость строительства там сортировочного комплекса для извлечения ВМР", - пояснил первый замгендиректора областного управления ЖКХ.

Экономическую целесообразность эксперимента оценят по итогам месяца. "Все зависит от объема отходов, возможностей завода. Сейчас БМПЗ загружен на 100% от своей мощности. Будем смотреть, сможет ли он пропустить эти отходы, сколько это будет стоить при введении дополнительных резервов в виде рабочих мест, смен. Если нет - будем возвращаться к прошлой схеме и думать о строительстве какого-то минимального сортировочного комплекса на территории района", - отметил Андрей Гашев.

При положительном результате эксперимента похожую схему рассмотрят и в отношении Малоритского района, который также включен в перспективную сырьевую зону БМПЗ. В районе есть своя линия сортировки и объект захоронения отходов - региональный полигон ТБО, который в этом году планируется расширить. "Объект включен в областную инвестпрограмму. На эти цели предполагается направить Br1,7 млн. Если бюджетных средств не хватит, финансирование продолжится за счет собственных средств БМПЗ. Сейчас проходят конкурсные процедуры по выбору подрядчика", - уточнил Андрей Гашев.

По его словам, двух новых карт полигона хватит на 7-10 лет эксплуатации.-0-