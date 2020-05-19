ЖКХ, жилье и медуслуги - Линевич провел прямую линию с жителями Витебской области

19 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. С жилищными проблемами, вопросами, касающимися ЖКХ и обслуживания людей с ограниченными возможностями, обратились сегодня жители Витебской области к помощнику Президента - инспектору по Витебской области Анатолию Линевичу во время прямой телефонной линии и дистанционного приема граждан в Первомайском районе Витебска, передает корреспондент БЕЛТА.

Начался прием со звонков из районов. Женщина, мать которой живет в Сенно, обратилась с жалобой на местных коммунальщиков. С 2014 года сильно подтапливает ее участок с домом. Капитальные работы на улице обещали сделать в 2016 году. По словам заявительницы, их не выполнили до сих пор, хотя ЖКХ в ответах женщине уверяет, что все необходимое сделано. Выяснять все обстоятельства и разбираться с ситуацией будет председатель райисполкома с выездом на место.

Жительница Витебска обратилась с личным вопросом. Ее дочь болеет бронхиальной астмой и женщина просила помочь в том, чтобы отправить дочь на реабилитацию в санаторий. Местный облздрав вопрос изучит.

Еще дозвонилась мать-опекун инвалида из Витебска. Она жаловалась на то, что сейчас ей нужно возить ребенка в стоматологию, хотя раньше такие услуги оказывали на дому. Учитывая, что дочь инвалид, возить ее в медучреждение невероятно сложно. Также женщина обратилась с личным вопросом по уходу за инвалидом. Помощник Президента заверил, что в проблемах разберутся и дадут ответы.

Несмотря на то что прямая линия проводилась с жителями Первомайского района областного центра, дозванивались в основном люди из других районов Витебска и области. "Мы открыты для всех. Структура вопросов заявителей не меняется. Люди обращаются насчет ЖКХ, с земельными спорами. Мы со своей стороны всегда готовы вопрос урегулировать: либо решить, либо подсказать, что делать", - отметил Анатолий Линевич.

Помощник Президента добавил: для общения с людьми нужно использовать все возможности, учитывая нынешнюю эпидситуацию. Телефонные линии в этом хорошо помогают. Тем не менее планируется, что в ближайшее время в регионе приступят к приемам, если заявители не будут против личных контактов.

На прием к помощнику Президента в Первомайском районе областного центра дозвонились порядка 20 человек. Были затронуты вопросы благоустройства населенных пунктов, земельные споры, пенсионные выплаты и жилищные проблемы.-0-