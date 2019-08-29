"Жлобинсельхозхимия" незаконно получила из бюджета более Br130 тыс.

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Гомельской области установил, что ОАО "Жлобинсельхозхимия" в результате завышения расценок (тарифов) на работы по известкованию и переработке минеральных удобрений, а также предоставления фиктивных актов выполненных работ в 2017-2018 годах незаконно получило из бюджета более Br130 тыс., сообщили БЕЛТА в КГК.

Нарушения бюджетного законодательства и производственно-технологической дисциплины были выявлены во время анализа эффективности мероприятий госпрограмм по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС и развития аграрного бизнеса.

ОАО "Жлобинсельхозхимия" при формировании расценок завышало стоимость доломитовой муки и железнодорожные тарифы на перевозку доломита и удобрений, а также были включены фактически непроизведенные расходы. В дальнейшем эти завышенные расценки использовало КУП "Гомельская областная проектно-изыскательская станция химизации сельского хозяйства" (ОПИСХ) - при составлении сметно-финансовых расчетов на 2017 и 2018 годы для получения бюджетного финансирования. В результате ОАО "Жлобинсельхозхимия" незаконно получило из бюджета свыше Br110 тыс.

В этот же период предприятие предъявило к оплате за счет бюджетных средств фиктивные акты выполненных работ по известкованию кислых почв в сельхозорганизациях Жлобинского района на общую сумму около Br20 тыс. Акты были подписаны должностными лицами ОАО "Жлобинсельхозхимия", сельхозорганизаций и представителями Гомельской ОПИСХ, которая осуществляет надзор за ходом известкования земель.

Нарушения производственно-технологической дисциплины в ОАО повлекли неэффективное использование бюджетных средств. Оказалось, что в Жлобинском районе в 2018 году после известкования около 190 га сельхозземель остались кислыми (между тем на их известкование затрачено более Br70 тыс. бюджетных средств), еще около 1000 га сельхозземель были переизвесткованы. Гомельская ОПИСХ, разработавшая проектно-сметную документацию на выполнение работ, не обеспечила должный надзор за их проведением.

КГК Гомельской области вынес предписание ОАО "Жлобинсельхозхимия" о возмещении в бюджет незаконно полученных средств. Субъект хозяйствования и должностные лица предприятия привлечены к административной ответственности.

Гомельский облисполком и Жлобинский райисполком проинформированы о нарушениях для организации контроля за формированием расценок, соблюдением технологии и порядка известкования земель. Предложено рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям специалистов ОАО "Жлобинсельхозхимия" и КУП "Гомельская ОПИСХ", допустивших подписание фиктивных актов.-0-