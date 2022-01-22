Жлобинские металлурги победили в областном туре проекта "БРСМ: сила в команде"

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной тур республиканского проекта среди первичных организаций БРСМ "БРСМ: сила в команде" состоялся 21 января в Гомеле. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК".

Площадкой для молодежного батла стал Городской центр культуры. Участвовали 24 команды: победители районных отборочных этапов, представители первичных организаций БРСМ школ, учреждений среднего специального, профессионально-технического, высшего образования и работающей молодежи.

Нужно было показать свои способности, знания и умение взаимодействовать в конкурсах. Команды представили свои визитные карточки, сразились на интеллектуальном турнире и защитили молодежные проекты.

Первичная организация с правами районного комитета БРСМ БМЗ была отмечена дипломом первой степени и прошла в финал.-0-