Жодинская ТЭЦ сэкономила за май более 53 т топлива благодаря реконструкции котла

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жодинская ТЭЦ за май сэкономила 53,5 т условного топлива благодаря реконструкции котлоагрегата, сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей РУП "Минскэнерго".
Реконструкцию котла филиал завершил в I квартале этого года. В результате были реализованы технические решения по глубокой утилизации теплоты дымовых газов за счет установки контактного теплообменника, что повысило энергоэффективность теплоэнергетического агрегата.
Контактный теплообменник (конденсатный утилизатор теплоты) широко используется для понижения температуры дымовых газов, повышения коэффициента полезного действия котельного агрегата, минимизации выбросов в окружающую среду и экономии топлива.
За первые месяцы эксплуатации было установлено, что фактическая эффективность работы утилизатора теплоты превышает намеченный в проекте уровень рентабельности.-0-