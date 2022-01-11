Жукевич: государство через конституционные догматы обеспечивает сохранение исторической правды

11 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Государство через конституционные догматы обеспечивает сохранение исторической правды. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА, комментируя проект обновленной Конституции, поделился председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Михаил Жукевич.

Весьма важна позиция, которой уделено особенное внимание: сохранению исторической памяти, исторического наследия страны. "Это то, на чем мы должны воспитывать наших детей и внуков. Это в определенном смысле и есть наша национальная идея. Если мы не закрепим это в Основном законе государства, не будем далее развивать тему, то просто-напросто забудем свои корни, свою историю. А без этого фундамента не существует народа как нации", - отметил Михаил Жукевич и подчеркнул: государство через конституционные догматы обеспечивает сохранение исторической правды.

Жители Гомельской области, как и все белорусы, активно подключились к обсуждению обновления главного закона страны - Конституции. "Вопрос внесения изменений и дополнений в Конституцию возник не сегодня и не вчера. Эту тему наш Президент поднимал годами ранее. С полной уверенностью отмечу, что тема назрела и поднята своевременно", - сказал он.

Конституционная комиссия основательно проработала все нюансы и детали документа. Новеллы сейчас опубликованы в открытом доступе. Обнародован и аудиоформат разъяснения новшеств. "Мы уже видим, что Конституция претерпела значительные изменения. В десятки статей внесены корректировки, предлагается внести в новую редакцию новые статьи, - пояснил профсоюзный лидер отрасли региона. - Ведь в Конституции должны быть заложены азы, основы и принципы жизни и развития государства на годы и десятилетия вперед. Это фундамент, на основе которого выстраиваются и все законы, нормативно-правовые акты. С точки зрения профсоюзного движения, также закреплены в Конституции важные принципы. Четко обозначено такое понятие, как профсоюзная организация, коллективный договор".

При этом основа Конституции, ее костяк, остался прежним. "С моей точки зрения, обновление Основного закона продиктовано временем. Жизнь идет, все развивается, появляются новые сферы и технологии. Сегодня наша страна стала и атомной, и космической державой. И многие законодательные акты уже отразили ноу-хау реальности, разумеется, все это должно быть закреплено и в Конституции", - резюмировал Михаил Жукевич.-0-