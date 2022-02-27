Жукевич: отдал свой голос на референдуме за счастливое будущее детей и внуков

27 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма, областной организации общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" Михаил Жукевич сделал свой выбор на республиканском референдуме, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Жукевич пришел на участок для голосования вместе с внучками Алисой и Екатериной. Дедушка объяснил им, для чего сегодня утром все вместе пришли на участок в гимназию №10 Гомеля. Маленькие помощницы с интересом следили за происходящим и выполнили порученную им миссию - опустили бюллетень в ящик для голосования.

Михаил Жукевич детально изучил предлагаемые в Основной закон новшества, выступал на многочисленных диалоговых площадках как спикер. Свой голос за будущее Беларуси отдал в основной день референдума. "Сегодня для белорусов ответственный день. Мы голосуем за будущее нашей страны. И когда кто-то спросит, за что голосовать - за или против, - надо просто посмотреть на своих детей, внуков. И сразу все понятно: мы голосуем за их будущее, будущее их страны", - подчеркнул он.

Участок для голосования разместился в холле гимназии №10. Здесь создана удобная навигация, члены комиссии и наблюдатели приветливо встречают людей. В буфете представлена свежая продукция белорусских производителей. К слову, педагог-организатор гимназии №10 Дарья Михалковская состоит в Центральной районной в Гомеле комиссии по референдуму. Она проголосовала досрочно. "Считаю, что это наш долг и наше право как граждан. Чтобы наши дети жили в процветающей стране", - сказала она.

Дарья Михалковская выдвинута в наблюдатели от БРСМ впервые. "Это очень ответственно для меня. Мне очень важно убедиться, что избирательный процесс проходит объективно, открыто. Как работнику образования для меня важно подать пример подрастающему поколению. То, как мы относимся к таким важным событиям в стране, влияет на наше будущее", - убеждена наблюдатель.-0-