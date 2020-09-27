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27 сентября 2020, 15:00

Журавль лучше в небе, а журавины в руках

Клюква
Клюква

Если мы не увидим журавлей и не попробуем журавины (клюкву), то опоздаем на всю осень. Так бы, наверное, сказал Паровозик из Ромашково. И пожелал бы всем доброго пути в Миоры, где с 2012 года проводится экологический праздник "Жураўлі і журавіны".

Второй год езжу на него как туристка. Честно признаюсь, болото Ельня затягивает. Это какие-то космические пейзажи, небывалая энергетика, пьянящий воздух. Единожды сюда попав, захочешь много раз вернуться. Проверено на себе. А сентябрь – самое подходящее время: можно и клюквой запастись, и журавлей в дальние края проводить. Кстати, по запасам этой целебной ягоды Ельня занимает первое место в нашей стране. Болотный массив также служит международным "аэропортом" для многих крылатых пернатых, в их числе и более четырех тысяч серых журавлей. Не удивительно, что за восемь лет экофест "Жураўлі і журавіны" стал брендом Миорщины. Может, жителям региона стоит подумать о замене птицы на своем гербе – сейчас там белый лебедь?

Желающих попасть в Миоры на праздник всегда много: по подсчетам, в последние годы таковых около 400 человек. Столичные турфирмы предлагают однодневную экскурсию за 65 рублей. И автобусы заполняются достаточно быстро. Только от одного агентства их было три. Немало приезжает гостей на своих авто, семьями, нередко и соседи-россияне. Программа путешествия традиционная – погулять на празднике в самих Миорах, понаблюдать за журавлями в бинокли орнитологов в ближайших колхозных угодьях и пройтись по экотропе в Ельне.

Нынешняя поездка меня немного разочаровала. Ждешь, что главным экспонатом на празднике "Жураўлі і журавіны" будет именно клюква, но ее оказалось маловато. Туристы из первых автобусов быстро расхватали суперполезную ягоду, и к единственной палатке, где она осталась, образовалась большая очередь. Стоять пришлось около часа.

Кстати, урожай клюквы в этом году хороший. И сбор ягоды недавно только стартовал. Сейчас за природный витамин просят от четырех рублей за килограмм.

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В сравнении с прошлогодним праздником на нынешнем не было представлено и сельских подворий. А без них совсем не то гулянье. Именно они позволяли прикоснуться к настоящему миорскому быту, узнать, чем живут здесь люди, какие они замечательные хозяева с золотыми руками. Каждый сельсовет креативно украшал свои площадки – было чему подивиться да еще вкусных угощений попробовать, приобрести творения местных мастеров. Туристы приезжают за много километров в том числе и деньги потратить – и об этом организаторам праздника стоит помнить. Тем более что наблюдать за перелетными птицами можно почти всю осень, а по экотропе гулять в одиночестве.

Не повезло и с птицами. Журавли очень пугливые. Любая активность на дороге – и они встают на крыло. Мы видели их только далеко кружащимися в небе. Спасибо орнитологам из общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" за их желание показать журавля, рассказать о нем как можно больше и интереснее. Помню свой прошлогодний восторг, когда впервые в трубу с 30-кратным увеличением увидела этих птиц. Невооруженным глазом видны лишь их контуры, а оптика позволяет оказаться буквально рядом с ними. Кажется, журавль смотрит на тебя, а ты – на него. И этот восторг будто током пронзает.

Днем журавли осуществляют ревизию местных полей, ищут, где им что-то осталось от урожая, а вечером летят на ночевку в Ельню. Эти большие птицы – высота до 140 см, а размах крыльев больше двух метров – много чем питаются, но если услышите, что они и клюкву едят, то не верьте. Хотя другие ягоды в их меню есть. Клюкву же прозвали журавлиной ягодой потому, что длинные и тонкие цветочки напоминают голову и клюв этой птицы. Чтобы убедиться, нужно приехать на Ельню весной или в начале лета, а мы в сентябре уже смогли собрать по жменьке спелой клюквы. Да, болота богаты этой ягодой. Сколько туристов проходит по мосту, но все равно каждый свою красную бусинку найдет. В урожайный год здесь мешками носят ягоду.

В день праздника на деревянной экотропе было многолюдно, как в метро в час пик. Протянулась она на полтора километра. Считается самой длинной и широкой в Европе! Времени, которое выделяют турагентства, до двух часов, крайне мало. Практически бежишь по вымощенныму досками мху и щелкаешь фотоаппаратом все, что видишь. При этом что ни кадр, то шедевр. И здесь не ваша заслуга как фотографа – над этими пейзажами трудится природа уже более девяти тысяч лет. Именно столько этим заповедным местам. Поэтому на уникальной территории Ельни встретишь редкие растения, например, морошку – и краснокнижных птиц, среди которых есть даже чернозобая гагара.

Республиканский ландшафтный заказник "Ельня" расположен в двух районах Витебщины – Миорском и Шарковщинском. Его общая площадь – 253.01 кв. км. Ельня – одно из крупнейших верховых болот в Европе.

Конечно, на короткой тропе вряд ли попадется эта редкая птица, которая, кстати, является символом Ельни, но точно найдется очаровательное растение-убийца – росянка. А если повезет, то еще засвидетельствуете сам факт ее охоты на насекомых. И воздух здесь лечебный и чистый. Такой, что голова кружится. Немного, конечно, еще и от багульника. И даже вода в озерах пригодна для питья. Правда, говорят, что ею сложно утолить жажду. В ней нет солей и минералов, поэтому местные берут с собой соль.

Конечно, прогулка по экотропе безопасна. Там и семьи с малышами в колясках гуляют. Но болото есть болото, с ним не нужно шутить.

Всю важную информацию о Ельне можно найти на информационных стендах прямо на болотах, но я бы советовала один раз пройтись с местными экскурсоводами. Их влюбленность и уважение к этому волшебному месту заразительны.

Фото 7 Дней

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