Журналист БЕЛТА Наталья Сергейчук вошла в число победителей соревнования Минской области среди СМИ

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной исполнительный комитет назвал победителей среди средств массовой информации по итогам работы за 2019 год, сообщает БЕЛТА.

Как отметили в облисполкоме, в Минской области особое внимание уделяется средствам массовой информации. "Благодаря профессионалам, работающим в СМИ, мы первыми узнаем о событиях, происходящих в мире, области, регионе. Благодаря выстроенной системе связи граждане поднимают вопросы через средства массовой информации и получают на них компетентные ответы специалистов", - подчеркнули специалисты Миноблисполкома.

Для активизации работы СМИ, журналистов по всестороннему и объективному информированию населения о событиях общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни, в том числе в интернете, поддержки профессиональной деятельности журналистов в Минской области с 2004 года проводят областное соревнование, подводят итоги работы региональных СМИ и определяют победителей.

В номинации "Лучшее печатное СМИ Минской области" победило ГУ "Редакция газеты "Шахцёр". Второе место разделили ГУ "Редакция газеты "Слава працы" и программа радиовещания "Ранiца Капыльшчыны", а также ГУ "Редакция газеты "Жодзiнскiя навiны" и программа радиовещания "Радио Жодино". Третье место в этой номинации заняло ГУ "Редакция газеты "Единство".

В номинации "Лучший официальный интернет-ресурс среди сайтов облисполкома, райгорисполкомов" победителем стал сайт Жодинского городского исполнительного комитета. Лучшей среди официальных интернет-ресурсов печатных СМИ Минской области признана редакция газеты "Пуховичские новости". В номинации "Лучшая телепрограмма Минской области" победителем признано ПКУП "Солигорский телевизионный канал". Среди творческих проектов журналистов региональных СМИ и многотиражных газет лучшими названы ГУ "Редакция газеты "Бярэзiнская панарама" и программы радиовещания "Бярэзiнскi час" за творческий проект "Пандусы жыцця".

В номинации "Лучшее освещение в республиканских СМИ социально-экономического развития Минской области" первое место заняла корреспондент отдела корреспондентов дирекции информационного вещания ЗАО "Столичное телевидение" Екатерина Чичерова, второе место у корреспондента собственного отдела региональной информации главной редакции информации РУП "Белорусское телеграфное агентство" Натальи Сергейчук. Третье место в этой номинации присуждено специальному корреспонденту отдела выпуска главной дирекции "Агентство телевизионных новостей" Национальной государственной телерадиокомпании Сергею Луговскому.

Лучшим отраслевым изданием названа газета "Новости БелАЗа" ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг". Лучшими фотокорреспондентами признаны ведущий фотокорреспондент отдела "секретариат" Минского областного УП "Редакция газеты "Мiнская праўда" Павел Орловский, главный редактор ГУ "Редакция газеты "Нясвiжскiя навiны" и программы радиовещания "Ранiца Нясвiжчыны" Дмитрий Ященко и ведущий редактор интернет-ресурса ГУ "Редакция газеты "Нарачанская зара" и программы радиовещания "Нарачанская хваля" Александр Высоцкий. В номинации "Лучший корреспондент" победила главный редактор ГУ "Редакция газеты "Новости Стародорожчины" Инна Кандаурова.

Подводя итоги соревнования среди региональных СМИ, кандидат филологических наук, доцент, декан факультета журналистики БГУ, член областного жюри Ольга Самусевич отметила: "Очень хорошо, что проводится такое соревнование, определяются информационные лидеры в регионе. Это важно, потому что они будут задавать тон работы всем СМИ, а те, в свою очередь, будут тянуться до их уровня. Было очень сложно определить победителей. Все материалы были хорошо подготовлены. Такое мероприятие содействует развитию медийной сферы и информационной культуры населения нашего региона".-0-