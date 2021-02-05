Зимние реагенты вредят состоянию сетей - энергетики Минска

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Противогололедные смеси негативно сказываются на состоянии тепло- и электросетей. Об этом сообщил сегодня директор филиала РУП "Минскэнерго" "Минские тепловые сети" Александр Бузо на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию территории Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Противогололедные реагенты используют зимой для безопасности водителей и пешеходов на проезжей части и тротуарах. Материалы с антигололедным эффектом устраняют обледенение на дорогах. Но галит влияет на состояние теплосетей и систем РУП "Минскэнерго" в целом.

"У нас сегодня Минская ТЭЦ-3 страдает из-за высоких хлоридов в Чижовском водохранилище. У них полностью отключена подпитка тепловой сети. Мы переключили ее на ТЭЦ-4. Это значит, что если будет повреждение в зоне этой ТЭЦ, то я могу не справиться с дальнейшей подпиткой", - сказал Александр Бузо.

Сети оказываются в лужах с противогололедными реагентами. Особенно не повезло подстанции "Сухарево", которая расположена возле кольцевой дороги. Из-за усиленной обработки МКАД реагентами там уже случались повреждения сети, из-за чего пропадал свет в Малиновке и Сухарево.-0-